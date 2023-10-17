【正能量】逾300義工成立青年義工團　以身作則建和諧社區

▲ 青年義工團成立日前正式成立。

香港島青年聯會第一屆理事會就職典禮暨青年義工團成立大會日前於香港會議展覽中心舉行，匯聚港島四區超過300名青年義工，傳遞火炬並燃起主火炬，象徵青年義工團正式成立及共同弘揚青年義工的力量。

儀式結束後，體育活動委員會、就業創業委員會、交流促進委員會等還策劃了創意的攤位活動，促進各界青年深入交流與合作。

「香港島青年聯會」將秉持「拓展青年事務，凝聚青年力量」的宗旨，配合政府對青年事務的大力支持，向各界青年提供學業、就業、創業等支援，推動地區青年事務蓬勃發展。此外也宣布「港島青年義工團」的開展，期望以此向外界展現香港青年的風采，日後於地區青年工作中發揮所長。

香港島青年義工團早於聯會正式成立前，已經進行多次社會服務。例如舉行「1對1服務，心貼心的交流」，帶院友遊覽故宮博物館；進行「扶青暖心老友同行」，往護老院派送物資，關愛長者，關愛社區；義工團參加流浪犬舍的活動，除了清潔犬舍，還體驗照顧流浪犬工作等。

港島青年義工團表示繼續從不同層面服務社區，以身作則為社區注入正能量，致力建造和諧社區。

記者:Eric

