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【減廢】首階段管制塑膠產品料延至明年實施　謝展寰：草案上立法會有很多討論

社會 16:15 2023/10/17

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環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

環境及生態局原指最早今年第四季實施的首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，惟草案明日才在立法會恢復二讀，料將推遲至明年第二季。環境及生態局長謝展寰今（17日）表示，延遲主要因相關草案上立法會時「用左啲時間」討論推行細節、涵蓋物品等，相信若明日能通過，管制會在明年實施。他指，政府最初計劃2025年才實施首階段管制，是現屆政府冀加快至年尾實施，雖現時預計落實時間較局方所希望的遲，但也較2025年快逾1年。

被問到管制落實得時間或與垃圾徵費很接近，會否擔心市民難以適應，謝展寰就指，垃圾徵費是要求市民購買指定袋及鼓勵市民回收，管制膠餐具的對象主要是餐廳，兩個政策的對象及執行方法不一，相信不會引起混亂。他又指，法例通過後的6個月的準備期不會改變，但很多餐廳已減少使用膠餐具，會鼓勵準備好者先落實。

謝展寰又提醒，週日起亂拋垃圾及隨地吐痰的定額罰款將增至3,000元，店鋪阻街等則將升至6,000元，相信能夠增加阻嚇力。

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記者：黃小冰

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