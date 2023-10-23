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【高效溫習】測驗周6大溫習英文策略　輕鬆拼寫串字英文默書冇難度

教育 11:00 2023/10/23

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教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

新學年剛開始一個多月，學生面對著測驗默書的壓力，甚至有小一學生每星期都忙於溫習中、英文默書，令家長們叫苦連天，不知從何入手教導子女。教育局提醒家長過多的抄寫和強記字詞，只會令小朋友失去學習英文的興趣，不等於默書就會獲得高分，因此提出六大溫習策略，希望有助他們正向學習，事半功倍。

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根據教育局出版的《溫習英文默書家長小錦囊》，內容提及默書只是學習英語的一部分，獲得高分亦不反映英語水平高，默書的真正作用是引導小朋友注意英文字母和發音的關係，以鞏固他們的聆聽技巧。同時，《小錦囊》建議家長六大溫習策略：

1.經常朗讀字詞，留意英文字母和發音的關係

  • 發展語音拼讀技能

      例如：Pen、Ken、Ten當中的P、K、T各有不同的發音

  • 利用拼音的方法串字和把多音節的字詞拆開來串讀

      例如：pan/da和beau/ti/ful

  • 注意英文字詞有不同尾音

     例如：foot與food、wash與watch

  • 注意相同的語音有不同串法

     例如：s音的glass、piece、horse
             長e音的me、teeth、sea

教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

2.留意英文的大細楷寫法

   每句開首的第一個字母、專有名詞的第一個宇母，例如人名、地名、書名、節日名等。

3.根據英文文法規則去寫出適當字詞

  例如：Many student in our class enjoy reading.

（正確：Many students in our class enjoy reading.）
  解說：因student是一個可數名詞，many的意思是很多，所以使用眾數students。

教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

4.注意容易令人混淆的字詞（同音異義／近音異義）

例如：The son is shining.（正確：The sun is shining.）

例如：There is a big sheep in the sea.（正確：There is a big ship in the sea.）

教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

5.多閱讀課外書，寓學習於遊戲

   建議家長跟小朋友展開有趣的遊戲活動來認字、串字和講故事，提升他們對於學習英文的興趣，讓他們了解對英文字母和發音關係，以鞏固對字詞的認識。

教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

6.在日常生活中鞏固學過的字詞

   外出時，看看四周的英文路標、告示和海報，逛超級市場時，留意各種物品的英文名稱，在餐廳的餐牌上各種食物的名稱等。

教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

教育局提醒家長，不應過分看重小朋友的分數高低，更不要將他們與其他同學互相比較，否則會打擊他們的自信心。家長可協助小朋友善用現有的多媒體學習資源，現合語音的拼讀技巧，培養他們的自學能力。

學習外語從來都是一件困難的事情，因此家長應給予小朋友肯定，多鼓勵他們努力和認同學習成果，增強他們的學習信心，協助理解字詞的意思，達至事半功倍的效果。

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責任編輯︰王明芳

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