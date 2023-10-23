【高效溫習】測驗周6大溫習英文策略　輕鬆拼寫串字英文默書冇難度

▲ 教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

新學年剛開始一個多月，學生面對著測驗默書的壓力，甚至有小一學生每星期都忙於溫習中、英文默書，令家長們叫苦連天，不知從何入手教導子女。教育局提醒家長過多的抄寫和強記字詞，只會令小朋友失去學習英文的興趣，不等於默書就會獲得高分，因此提出六大溫習策略，希望有助他們正向學習，事半功倍。

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根據教育局出版的《溫習英文默書家長小錦囊》，內容提及默書只是學習英語的一部分，獲得高分亦不反映英語水平高，默書的真正作用是引導小朋友注意英文字母和發音的關係，以鞏固他們的聆聽技巧。同時，《小錦囊》建議家長六大溫習策略：

1.經常朗讀字詞，留意英文字母和發音的關係

發展語音拼讀技能

例如：Pen、Ken、Ten當中的P、K、T各有不同的發音

利用拼音的方法串字和把多音節的字詞拆開來串讀

例如：pan/da和beau/ti/ful

注意英文字詞有不同尾音

例如：foot與food、wash與watch

注意相同的語音有不同串法

例如：s音的glass、piece、horse

長e音的me、teeth、sea

▲ 教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

2.留意英文的大細楷寫法

每句開首的第一個字母、專有名詞的第一個宇母，例如人名、地名、書名、節日名等。

3.根據英文文法規則去寫出適當字詞

例如：Many student in our class enjoy reading.

（正確：Many students in our class enjoy reading.）

解說：因student是一個可數名詞，many的意思是很多，所以使用眾數students。

▲ 教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

4.注意容易令人混淆的字詞（同音異義／近音異義）

例如：The son is shining.（正確：The sun is shining.）

例如：There is a big sheep in the sea.（正確：There is a big ship in the sea.）

▲ 教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

5.多閱讀課外書，寓學習於遊戲

建議家長跟小朋友展開有趣的遊戲活動來認字、串字和講故事，提升他們對於學習英文的興趣，讓他們了解對英文字母和發音關係，以鞏固對字詞的認識。

▲ 教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

6.在日常生活中鞏固學過的字詞

外出時，看看四周的英文路標、告示和海報，逛超級市場時，留意各種物品的英文名稱，在餐廳的餐牌上各種食物的名稱等。

▲ 教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略，希望有助小朋友正向學習。

教育局提醒家長，不應過分看重小朋友的分數高低，更不要將他們與其他同學互相比較，否則會打擊他們的自信心。家長可協助小朋友善用現有的多媒體學習資源，現合語音的拼讀技巧，培養他們的自學能力。

學習外語從來都是一件困難的事情，因此家長應給予小朋友肯定，多鼓勵他們努力和認同學習成果，增強他們的學習信心，協助理解字詞的意思，達至事半功倍的效果。

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責任編輯︰王明芳