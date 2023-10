【高效溫習】測驗周6大溫習英文策略　輕鬆拼寫串字英文默書冇難度

▲ 教育局《溫習英文默書家長小錦囊》提出六大溫習策略,希望有助小朋友正向學習。

新學年剛開始一個多月,學生面對著測驗默書的壓力,甚至有小一學生每星期都忙於溫習中、英文默書,令家長們叫苦連天,不知從何入手教導子女。教育局提醒家長過多的抄寫和強記字詞,只會令小朋友失去學習英文的興趣,不等於默書就會獲得高分,因此提出六大溫習策略,希望有助他們正向學習,事半功倍。

根據教育局出版的《溫習英文默書家長小錦囊》,內容提及默書只是學習英語的一部分,獲得高分亦不反映英語水平高,默書的真正作用是引導小朋友注意英文字母和發音的關係,以鞏固他們的聆聽技巧。同時,《小錦囊》建議家長六大溫習策略:

1.經常朗讀字詞,留意英文字母和發音的關係

發展語音拼讀技能

例如:Pen、Ken、Ten當中的P、K、T各有不同的發音

利用拼音的方法串字和把多音節的字詞拆開來串讀

例如:pan/da和beau/ti/ful

注意英文字詞有不同尾音

例如:foot與food、wash與watch

注意相同的語音有不同串法

例如:s音的glass、piece、horse

長e音的me、teeth、sea

2.留意英文的大細楷寫法

每句開首的第一個字母、專有名詞的第一個宇母,例如人名、地名、書名、節日名等。

3.根據英文文法規則去寫出適當字詞

例如:Many student in our class enjoy reading.

(正確:Many students in our class enjoy reading.)

解說:因student是一個可數名詞,many的意思是很多,所以使用眾數students。

4.注意容易令人混淆的字詞(同音異義/近音異義)

例如:The son is shining.(正確:The sun is shining.)

例如:There is a big sheep in the sea.(正確:There is a big ship in the sea.)

5.多閱讀課外書,寓學習於遊戲

建議家長跟小朋友展開有趣的遊戲活動來認字、串字和講故事,提升他們對於學習英文的興趣,讓他們了解對英文字母和發音關係,以鞏固對字詞的認識。

6.在日常生活中鞏固學過的字詞

外出時,看看四周的英文路標、告示和海報,逛超級市場時,留意各種物品的英文名稱,在餐廳的餐牌上各種食物的名稱等。

教育局提醒家長,不應過分看重小朋友的分數高低,更不要將他們與其他同學互相比較,否則會打擊他們的自信心。家長可協助小朋友善用現有的多媒體學習資源,現合語音的拼讀技巧,培養他們的自學能力。

學習外語從來都是一件困難的事情,因此家長應給予小朋友肯定,多鼓勵他們努力和認同學習成果,增強他們的學習信心,協助理解字詞的意思,達至事半功倍的效果。

