【打擊詐騙】9月錄1,239宗網上帳戶騎劫案　按月升近9倍涉款2,350萬元

▲ （林宇翔攝）

網上帳戶騎劫案愈趨猖獗。警方表示，9月錄得1,239宗網上帳戶騎劫案，按月升近9倍，損失金額2,350萬元，亦升約5倍。近兩個月錄得的案件中，96%涉WhatsApp，大部份騙徒更利用「搜尋器優化中毒」攻擊進行帳戶騎劫。最大一宗案件是有找換店職員帳戶被騎劫，其客戶朋友被騙100萬元人民幣；另有人在Signal被騙投資泰達幣，損失約60萬元。

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今年8至9月網上帳戶騎劫案有1,366宗，96%涉WhatsApp，受害人損失2,820萬元。網罪科網絡安全組警司陳純青指，網上帳戶騎劫案早在10年前出現，但自通訊軟件推出雙重驗證後，情況有所舒緩，惟今年8月起，個案數字由幾乎零宗，飆升至127宗，損失金額470萬元，9月更有1,239宗，損失達2,350萬元。

傳送釣魚短訊是常見網上帳戶入侵手法，但利用「搜尋器優化中毒」攻擊，卻在近月成為最顯著手法。網罪科網絡安全組高級督察陳智穎解釋，以WhatsApp為例，騙徒會製作含有虛假WhatsApp登入二維碼的網站，並在搜尋器以「WhatsApp」為關鍵字投放廣告。每當有人搜尋相關字眼，假網站便會以置頂廣告形式出現。若有人誤掃網站內的假二維碼，便會被引導至真登入網站，但騙徒卻可立即登入其帳戶，並向其較少聯絡的親友要求轉賬，且會把相關短訊封存甚至刪除，令其難以察覺被騎劫。

今年最大一宗個案中，一名找換店男職員的WhatsApp帳戶被騎劫，騙徒以兌換率很好為由，游說其客戶朋友兌換人民幣。該友人終在同日把100萬元人民幣分2次轉賬予騙徒，男職員下午透過微信跟友人傾談時始發現事件。

另一個案受害人林先生則在Signal收到自稱加密幣交易所女職員「珊珊」的訊息，並誤信她發現高盈利率投資時段而開戶投資泰達幣，損失約60萬元。林指，最初真的能賺錢和出金，故深信不疑，直至被要求支付保證金等才感懷疑困惑。惟即使網絡安全評估結果顯示平台與詐騙有關，他選擇相信騙徒辯解，先後再入金約27萬元，至平台關閉才如夢初醒。

警察臨床心理學家馮浩堅指，騙徒常玩弄心理，讓受害者以為遇上寶貴機會，近年更在詐騙初期先給予甜頭，讓人更易跌入陷阱；受害者投入大量金錢後亦會因沉沒成本效應，不願相信被騙。

警方指，接獲報案後已向相關服務提供平台反映，促盡快刪除虛假網站或帳戶，但各平台處理方式和需時不同，會保持緊密溝通；又籲市民提高警覺性，懷疑受騙或被騎劫時要向專家求助，且可多使用「防騙視伏器」檢查網址、電話號碼等是否假冒，詳情即看：【下一頁】。

提防網上帳戶騎劫貼士 啟用雙重認證功能 定期檢視帳户連結裝置，並登出不明已連結装置 切勿隨便透露密碼、驗證碼或掃描二維碼 於留言信箱設定強密碼，避免一次性語音密碼被盜取 避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號 不要盡信搜尋器結果，特別是附有「贊助」標籤 將常用網頁加入書籤，以確保登入正版網頁 留意短訊內容和網頁是否有異樣，例如錯字、繁簡字夾雜等 如收到親友透過訊息要求幫忙過數或滙款，應致電對方確認其身份及有關要求

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記者：梁薾心