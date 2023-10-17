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【濫用公屋】房協年底加強打擊濫用公屋　下年度收緊富戶政策

社會 16:21 2023/10/17

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（資料圖片）

房協今日宣布，將由今年底調整「打擊濫用公屋措施」，並於明年4月1日起收緊「富戶政策」，所有租戶需每2年申報一次是否持有香港住宅物業；居住滿十年更需申報家庭入息與資產。

房協指出，社會對公屋需求殷切，為進一步確保公屋資源得到善用，並加強打擊濫用，房協將分階段推出或加強相關措施。

下列「打擊濫用公屋措施」將於今年12月1日起生效：

  • 未符合「轉換戶主政策」或在「富戶政策」下需遷出的租戶，若有暫時住屋需要，可申請「暫居證」。由12月1日起，暫居期上限將由1年縮短至4個月，暫居期間房協不會重新評估其資格。
  • 將單位丟空或非經常持續居住單位的租戶，會被為濫用公屋資源，而非經常持續居住的定義，將更改為逾3個月。如調查屬實，房協會考慮發出「遷出通知書」及收回單位。
  • 如作出虛假申報或違反租約，租戶5年內不可再申請公屋。

下列改善後的「富戶政策」將於明年4月1日起生效：

  • 富戶政策適用範圍擴展至所有需與房協簽訂新租約的租戶，包括但不限於：
    • 新入住租戶
    • 透過「轉換戶主」獲批新租約的租戶
    • 透過「調遷單位」而簽訂新租約的租戶
  • 租戶需每兩年向房協申報是否持有物業，如購入物業後，需在1個月內向房協申報，並遷出現有單位
  • 居住滿10年的租戶，需每兩年申報一次是否持有物業、家庭入息和資產。如家庭狀況有變，不論期居住年期，亦需每兩年申報一次以上資料。
  • 租戶需每兩年申報有持續居於單位內，並授權房協向政府部門及公/私營機構核實租戶資料。

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記者：陳梓蔚

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