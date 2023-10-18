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【打擊詐騙】防騙視伏器與「轉數快」合推可疑識別代號警示　明年首季增報料功能

社會 00:01 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（林宇翔攝）

警方網罪科去年推出「防騙視伏器」，系統會比對報案紀錄、小熊來電和電腦緊急事故應變中心等15間公私營機構的資料庫，並以不同顏色顯示詐騙風險，讓市民可檢查網址、電話號碼等是否假冒。陳純青指，系統至今推出1年，累計搜尋次數逾160萬次，當中16%與詐騙或網絡安全風險有關。上月底至本月初以問卷訪問595名用戶亦發現，所有人均曾接觸各類網絡詐騙陷阱，且42.7%認為自己尚未具備足夠能力去識别網絡詐騙陷阱。

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他形容，騙案有增無減，詐騙手法更「與時並進」，故「防騙視伏器」除了會不斷更新資料庫，亦將在年底與「轉數快」對接，推出可疑識別代號警示。屆時若市民使用「轉數快」，而收款者手機號碼、電郵地址或轉數快識別碼與警方詐騙舉報有關，且被「防騙視伏器」標記為「高危有伏」，可疑警示訊息便會在轉帳確認頁面出現，提醒市民提高警覺。

警方本月亦舉辦連串「防騙視伏器」宣傳推廣活動，包括推出守網者WhatsApp頻道，14至20日則於不同地點免費派發軟雪糕，月尾更將辦內地反詐電影《孤注一擲》欣賞會。

另警方透露將於明年首季在「防騙視伏器」推出新報料功能，讓市民不旦可向坊間電話過濾平台舉報詐騙電話，亦可直接向警方舉報。警方蒐集數據後，會作評估和分類號碼的詐騙風險。

近兩個月網上帳戶騎劫案突然大幅增加，共錄得1,366宗，96%涉WhatsApp，受害人損失2,820萬元，詳情即看：【下一頁】

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記者：梁薾心

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