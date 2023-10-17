【新品開箱】vivo推出vivo V29 5G手機 AI柔光環2.0拍出高畫質人像

▲ vivo V29 5G 在影像功能上呈現突破性表現。

vivo 於10月17日發布全新 5G 手機 vivo V29。vivo V29 5G 在影像功能上呈現突破性表現，配備AI 柔光環2.0，透過納米級柔光工藝進行補光，實現高度還原真實影像，輕鬆捕捉每個細節，隨手拍出高畫質人像。



vivo V29 5G最大亮點在於強大的人像拍攝功能，後置鏡頭具備獨創的AI 智慧柔光環，柔光環直徑為15.6mm，為一般手機閃光燈的9 倍發光面積 ，輔以4-LED 可變色溫柔光環，色溫範圍廣闊覆蓋1800K 暖光至4500K 冷光，並可根據拍攝環境智能調節補光效果，亮度比上一代提升36%。透過柔光拍攝大大減少拍攝時因光線造成的面部陰影，清晰保留細節。

而鏡頭主攝部分採用1/1.56 英寸GN5 感光元件以及OIS 加EIS 混合防震技術，改善手震造成的影像模糊現象，並能夠大幅提升弱光環境下的拍攝成功率，透過以上技術在任何場景均能發揮最佳人像攝影表現，用家在低光環境下同樣能夠透過「柔光人像系統」，呈現最佳影像，絕對是喜愛人像拍攝一族隨身必備新品。vivo V29 5G亦支援多種專業影像效果，包括縮時攝影、超級月亮、星空模式等，滿足不同拍照風格需求，一機打造多元拍攝風格。

頂配硬件 強勁旗艦配置

vivo V29 5G硬件上同樣採用頂級配置，配備6.78”，1.5K 解析度AMOLED 曲面螢幕，支援120Hz 高刷新率，搭載Snapdragon 778G 處理器，提供12 GB+8 GB RAM內存融合技術3.0及最高512GB 儲存空間組合，電池容量達4600mAh，並支援80W 快充，續航力強勁，全方位滿足用家需求。



5000 萬像素超高清前置鏡頭 表現強大

不得不提的是，vivo V29 5G 另一亮點在於5000 萬超高像素自動對焦的前置鏡頭，擁有92° 超廣角拍攝 f/2.0 特大光圈鏡頭，具備多種人像拍照功能，包括多人自動對焦、人眼自動追焦、夜景人像美顏、超級人像防震等，呈現細膩清晰的自拍效果，高度還原生活每一個細節，完美記錄歡聚時刻。



姿勢大師功能

除擁有強勁拍攝效能外, vivo V29 5G同時配備「姿勢大師」功能，提供多達144種自拍或合照姿勢教學，令拍攝變得更簡單，輕鬆展現大師級構圖，隨手拍出讓人滿意的人像效果。

24 大場景範本微電影

vivo V29 5G除相片拍攝功能外，影片拍攝系統同樣強大。vivo V29 5G影像處理系統支援微電影拍攝功能，提供6 種場景選擇及24 個微電影範本，一鍵切換鏡頭，濾鏡及電影畫幅比例選項，可於相機程式中選擇微電影模式進行拍攝及剪接，一鍵化身微電影導演。微電影功能配合智能柔光環，大幅提升影片亮度、減少畫面雜訊，隨時以最高還原度紀錄生活。

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