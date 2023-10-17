【親子好去處】深圳「兒童天堂」笋崗萬象食家 4層高文具城平價掃文具攻略

▲ 深圳笋崗有4層文具城，對面的萬象食家又有動物睇，又有DIY親子家品，玩飽之後，仲可以喺度打邊爐，簡直係兒童天堂。

港人北上深圳除了吃喝玩樂，還可以買、買、買！其中深圳笋崗區有4層高的文具城，可以平價購入文具，附近還有大型商場萬象食家，掃完文具就可以到商場餵食動物，更可以發揮小朋友的創意，親子畫畫DIY家品。

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不少媽媽都會投訴子女開學不久，文具不翼而飛，買鉛筆、擦膠都買到窮！今次親子好去處就介紹北上掃平價文具，位於深圳市羅湖區寶安北路的「笋崗文具玩具禮品批發城」，樓高4層，由文具、精品、玩具及游泳裝備都有售，Luca媽媽指，兒子與朋友看到各式各樣文具已經興奮不已，並大量入手，

呢個文具城乜都有得買，有文具又有玩具，真係好平！1支鉛芯筆1元幾角，好平！我同個仔係認購，鍾意買咩就買咩，嘩！買一大堆文具，49蚊咩玩法呀！買水樽、水杯幾十蚊，好抵買！

地點 : 深圳市羅湖區寶安北路2011號

交通 : 深圳地下鐵笋崗站 Exit A

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零距離接觸野生動物

掃完文具就可以到對面馬路的萬象食家繼續玩，商場內的「Lollypet寵萌樂園」是一間沉浸式體驗的萌寵主題樂園，樂園與深圳野生動物園合作，園區內有20餘種動物，包括；袋鼠、梅花鹿、青山羊、小矮馬、小浣熊、寵物貓、安格魯貂、水豚、小香豬、迷你兔、刺蝟、豚鼠、松鼠、孔雀、科爾鴨、虎皮鸚鵡、龍貓、寵物蛇、鬃獅蜥、藍舌石龍子等等。在飼養員專業的指引下，大、小朋友可以零距離接觸小動物，仲可以抱同餵食。

地址：深圳市羅湖區笋崗街道筍西社區梅園路71號萬象食家第4層L418b Lollypet

交通：地鐵7號線笋崗地鐵站A出口 - 直接進入商場乘電梯到L4層

營業時間：10：00-22：00

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親子DIY家品

睇完動物，行到隔離舖就見到「TUTUMOMO 涂涂抹抹」，是一個親子DIY家品的好地方，可以發揮小朋友的創意藝術，即場畫圖，然後製成衣服、咕𠱸，甚至床單，而當日Luca就畫了兩幅畫，製成咕𠱸及衣服，

咕𠱸畫埋都係99人仔，衛衣就169人仔，Tee就139人仔，仲可以印床單，不過床單要二千幾蚊，啲料真係好靚，佢哋俾張紙你畫，畫完之後就幫你印。

地址：萬象食家L418a舖

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責任編輯：王明芳