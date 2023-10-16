【氣候變化】17環團促就氣候行動訂法律框架　制法定減排目標

▲ （黃小冰攝）

本港近月屢受極端天氣影響，經歷「世紀暴雨」外，亦迎來數個颱風。新一份施政報告發表在即，17個環團及關注團體聯合就氣候變化政策提交建議書，促政府建立完善的氣候治理架構，成立專責部門，訂立全面氣候行動法律框架及制定具法律約束力的減排目標等，採取更進取的氣候行動。

綠色和平項目主任吳漢林表示，政府上一份施政報告在環保及氣候議題的着墨較少，希望是次能有較多篇幅，尤其《氣候行動藍圖》將於2026年前檢討，為政府加強監管及提高氣候韌性提供契機，建議迅速建立完善氣候治理架構，成立應對氣候變化的專責部門，監管企業對氣候、環境和生態的風險，並以獎罰機制規範企業對氣候和環境的影響，同時應建立全面的氣候行動法律框架、訂定具有法律約束力的減排目標、嚴格的報告機制和明確的政府責任。

其他建議亦包括，為各業界制定由現時至2050年的詳細減碳藍圖；將自然資本納入氣候策略，如把「海綿城市」概念和具藍綠元素的基礎設施納入主流，以提高自然碳封存，加強抵禦風暴侵蝕、洪水和高溫影響；加強保護和修復天然沿海濕地等。

環境及生態局回應指，行政長官主持的跨部門「氣候變化及碳中和督導委員會」，一直以最高層次制定整體策略和監督各行動協作。局方1月亦成立氣候變化與碳中和辦公室，專責加強統籌和推動深度減碳工作。翻查資料，政府2016年設氣候變化督導委員會，由政務司司長擔任主席；而2021年就有氣候變化及碳中和督導委員會，主席為行政長官。政府僅曾公布前者在2016年召開首次會議及制定《香港氣候行動藍圖2030+》報告；後者則制定《香港氣候行動藍圖2050》，不過之後就均未見再公布有關督導委員會的工作或會議。

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記者：黃小冰