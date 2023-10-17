【流感疫苗】一文看3種流感針　噴鼻式vs滅活vs重組疫苗適用對象＋副作用

▲ 一文看3種流感針，噴鼻式vs滅活vs重組疫苗適用對象＋副作用。

正值秋季流感高峰期，本年度政府季節性流感「疫苗資助計劃」已於9月28日展開。目前季節性流感疫苗共分為3類，接種方法、適用對象、副作用等都有所不同。究竟3種疫苗各適合/不適合哪類人士？又可能會有何副作用？TOPick整合資料比對如下，有意接種人士不妨參考。

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滅活流感疫苗

成分：已滅活（被殺死）病毒

接種方式：肌肉注射

適合人士：年齡滿6個月或以上人士，包括健康人士、懷孕婦女和長期有健康問題的人士。

不適合人士：

對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應人士

對雞蛋過敏人士，應在適當醫療場所內由醫護人員接種

出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應諮詢醫生

如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗

副作用：

滅活流感疫苗除了接種處可能出現痛楚、紅腫外，一般並無其他副作用。部分人士在接種後6至12小時内可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退，若持續發燒或不適，請諮詢醫生。如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等較為罕見的嚴重過敏反應，患者必須立即求醫。

一些罕見但嚴重的不良情況也可能在接種流感疫苗後出現，如吉-巴氏綜合症，以及嚴重的過敏反應。不過，接種流感疫苗與這些不良情況未必一定有因果關係。

減活噴鼻式流感疫苗

成分：弱化病毒

接種方式：噴鼻

適合人士：2歲至49歲的非懷孕及非免疫力低的人士

不適合人士：

對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應人士

正服用阿士匹靈或含水楊酸鹽藥物的兒童和青少年

患有哮喘或在過去12個月內曾患上喘鳴的2至4歲幼兒

因任何原因導致免疫功能減弱的兒童及成人

免疫系統嚴重受抑制而需在受保護環境下接受護理的人士之緊密接觸者和照顧者

孕婦

在過去48小時曾服用流感抗病毒藥物

副作用：

輕微鼻塞或流鼻水、低燒和喉嚨痛

孕婦接種減活流感疫苗的安全性尚未被確認

患有反覆喘鳴的5歲以下兒童或任何年齡的哮喘患者，在接種減活流感疫苗後可能會增加喘鳴的風險

重組流感疫苗

成分：利用基因重組技術製造的血球凝集素（一種流感病毒表面抗原）

接種方式：肌肉注射

適合人士：18歲或以上人士

不適合人士：

對任何重組流感疫苗成分曾出現過敏反應的人士

出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應諮詢醫生

如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗

副作用：

接種處可能出現痛楚和壓痛

接種者可能出現頭痛、疲倦、肌肉疼痛和關節痛等症狀

本年度政府季節性流感「疫苗資助計劃」、「政府防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」及「院舍防疫注射計劃」在10月5日已開展。有意接種疫苗的市民，可於網上辦理預約接種事宜，點擊睇【2步教學免費打流感針】。

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責任編輯：羅嘉欣