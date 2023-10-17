【年少日記】盧鎮業首當電影男一躊躇滿志　小野與陳漢娜演親密戲有默契

▲ 《年少日記》

由新晉導演卓亦謙自編自導「首部劇情電影計劃」第五屆大專組得獎作品《年少日記》，不但成為今屆亞洲電影節開幕影片，更於月初榮獲第60屆金馬獎共五項大獎提名，包括最佳劇情長片、最佳新導演、最佳原著劇本、最佳男配角和最佳剪輯，亦是唯一一套入圍角逐今屆金馬獎最佳劇情長片的港產片。

電影講述飾演中學老師鄭Sir的盧鎮業為找出班上企圖輕生的學生，不得不重新面對充滿暴力與遺憾的童年往事。

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小野首當電影男一

這次首擔大旗飾演電影男主角，且故事如此沉重，讓他也花了不少時間預備角色：「在開拍前，我和鄭Sir（盧鎮業戲中角色）聊了好多遍，有時是閒聊、有時是deep talk，感覺就是交了一個好朋友般。我們交換自身的經歴，讓對方認識自己以及對自己重要的關係、事物，例如鄭Sir的學生、妻子、往事，都是重要的立足點。」

盧鎮業為幫助入戲，更與電影內的一班學生拍了一張班相，隨身攜帶。在沒有戲份的日子亦盡量去現場，小野表示：「因為故事牽涉兩條時間線，童年往事的部份對鄭Sir這角色有很大影響，所以我都想去見證一下小學時的經歷，希望能感受著鄭Sir的記憶而去演出。」

與陳漢娜有默契



《年少日記》中陳漢娜（Hanna）與小野飾演兩夫妻，當中不忽親熱場面，兩人之前曾合作拍攝MV及短片，所以雙方也不算陌生。到拍親密場面時，兩人反而因雙方熟悉並有一定程度的信任，而直接討論要怎麼處理那場戲。

小野笑言最緊張的只有導演：「我們大部份的戲份都集中於連續兩天的拍攝。由頭場先拍攝結婚，然後密集地經歷懷孕、吵架、分居、重逢，一氣呵成。劇組排rundown時對角色關係變化的兼顧，對我們有很大幫助。」小野更表示與Hanna有很好的默契：「她會給予對手安穩和信任的感覺，從而產生一種『大家一齊做好佢』的默契。」

對《年少日記》有期望

這次合作Hanna亦大讚小野這位拍檔：「《年少日記》是我們第一次合作的電影。每次都很開心可以與小野合作，他是個很好的演員，也是很好的對手、伙伴。他對角色的細膩演繹，有很強大的感染力，所以一起演戲很有滿足感！」



小野曾演出《叔叔》而獲提名金像獎最佳男配角，今次於《年少日記》當上男一，坦言不免對這次演出有所期望：「但更大的期望，是觀眾能在電影中找到共鳴，以及感受到各部門在不同領域中獻出的創造力。」

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