【科學家排名】教大詹志勇榮登林學世一　教大38名學者獲史丹福大學評為全球首2%科學家

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美國史丹福大學公布最新的全球首2%科學家名單，今年香港教育大學（教大）共有38名學者上榜，當中包括剛於上月履新的校長李子建、副校長（研究與發展）陳智軒，以及有「樹博士」之稱的顧問及客席講座教授（地理及環境科學）詹志勇等，數字創新高。

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該名單由史丹福大學的研究團隊編製，依據學者的學術文獻在其學術生涯及2022年內獲引用的次數排名，涵蓋多個學術領域。

部分教大學者在其領域名列前茅，在學術生涯組別方面，詹志勇在全球首三萬名林學（Forestry）學者中排名第一、而科學與環境學系黃銘洪則在全球近10萬名「環境科學」研究學者中排名第8。

李子建表示，為進一步擴大教大在香港乃至全球的研究影響力，教大已成立「教育發展與創新學院」及「應用政策研究及教育未來學院」，以期強化跨學科的協同效應和實踐。

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記者：陳梓蔚