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【綠色殯葬】謝展寰：綠色殯葬普及程度顯著上升　籲市民以正面態度預先規劃人生「最後一哩路」

社會 17:20 2023/10/17

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環境及生態局局長謝展寰主持「綠色殯葬推廣啟動禮」。（林宇翔攝）

環境及生態局張謝展寰今（17日）出席綠色殯葬推廣啟動禮時指，綠色殯葬普及程度過去10年顯著上升，2013年僅約3,400人選擇綠色殯葬，去年就升至約9,400，相信社會會慢慢接受，政府會優化綠色殯葬設施和服務以便利市民，提到興建中的沙田石門靈灰安置所紀念花園會在2025年落成啟用，當局今年也會在屯門曾咀紀念花園增設新紀念設施，將豎立由木雕藝術家凌展騰以回收的廢棄木材設計及建造成的「渡船」藝術品，提到相關設計理念，是船除了為海上撒灰的主要工具外，也是芸芸文化裏通去往生彼岸的象徵，希望生者與故人因而得到了離別後的過渡空間，同時船身上也掛有香港特色的信箱，標註特定撒灰海域的坐標位置，讓生者可把思念用信箋寄給故人。

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謝展寰在致辭中指，自己小時候香港仍以土葬為主，當有長輩去世，家人為找土地要有很多籌謀亦很複雜，而一代人過去，今時今日火葬成為主流，「既然火葬都覺得得喇，咁淨低嘅（骨）灰，點解咁執著一定要揾地方擺，搞到有時好複雜同困難呢」，去世後全部回歸大自然，和大自然融為一體「豈不是更好咩」。他鼓勵市民以正面態度預先規劃人生「最後一哩路」，「相信以我嘅年紀同大家講應該係好有說服力嘅」，提到當局已設立綠色殯葬中央登記冊，讓市民登記選擇綠色殯葬的心願，並與家人分享這個意願，其本人已經登記，形容只需要幾分鐘，就能為自己做好安排，而當登記人離世後其親友申請火化服務時，食環署可知道登記人意願並適當跟進。

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記者：黃小冰

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謝展寰 環境及生態局

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