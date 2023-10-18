【環保教育】油天引進全港首部智能再造紙機　學生親製再造紙學環保

▲ 再造紙機發明家何寶琪（右）日前到油天見證全港首部再造紙機於校內運作。（學校供相）

本港積存大量廢紙問題仍未解決。油蔴地天主教小學（海泓道）率先引進「智能商用廢紙再造紙機」，學生可體驗由碎紙、混合紙漿、烘乾定型等步驟，簡單一按按鈕就製成再造紙，學習及提高環保意識。再造紙機將會在校內生產運作至明年2月，有望日後擴展至所有學校使用。

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由推動教育文化的非牟利團體天醫無縫贊助的全港首部「智能商用廢紙再造紙機」，日前在油天舉行啟動禮。再造紙機發明者、科技大學化學工程系畢業的何寶琪表示，再造紙機為實現過程全自動化，機器採用PLC（可程式化邏輯控制器）貫穿生產程序，自定程式自動調控生產中所參數，過程全自動化無污染，操作簡單。

希望創造出自己廢紙自己造的理念，不需要大量人力物力就可處理廢紙回收問題，學生只需完成碎紙、紙漿、定型、烘乾、壓平、切割等步驟，一鍵成紙不是夢。

她指，機器正於內地、香港及台灣申請專利，機器內置儲水式循環系統運作，毋須連接排水裝置，排走的水已經處理成PH6.5 的中性水，無損環境。

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油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，在校內開展學界首個「綠色資源再生——校本廢紙再造」計劃，再造紙機將會在校內生產運作至明年2月，期間除會收集廢紙及製造再造紙，亦會結合課程為學生提供工作坊。她希望，教育學生認識生活環保、源頭減廢、可持續理念，讓學生親身將廢紙送入碎紙位置，見證廢紙變身成一張新的環保紙。

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責任編輯︰王明芳