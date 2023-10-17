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【航空業】香港快運中止社銷售團體票　行政總裁：做法有助向市民推出更多優惠

社會 17:26 2023/10/17

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（資料圖片）

旅遊業議會早前表示，香港快運將在11月起，不再向旅行社銷售團體票。香港快運行政總裁毛潔瓊今日回應指，旅行團成團率不高，亦只佔銷售量的2%，有關決定有助調整資源，向非團體客戶提供更多優惠。

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香港快運指，疫情後一直積極重建航班運力，今年四月起航班數量已恢復至疫情前水平。今年迄今為止，香港快運已經接載超過310萬名乘客，當中近七成為由香港出發的本地市民。未來我們的航班數量將進一步增長，預計到今年年底達至疫情前的1.3倍。

香港快運作為本地唯一的低成本航空公司，業務主要來自非團體客戶，並直接透過航空公司的網站預訂。今年1至9月，旅遊團業務僅佔總座位銷售量2%。

據快運的業務數據顯示，旅行團的實際成行率低於一半，相反二人同行以及四人同行的產品更受歡迎。基於旅客外遊方式變化，快運決定重新調配資源，與本地逾300家旅行社及代理保持合作關係。快運指，是次調整雖有3家旅行社受影響，但卻釋放出更多機位，可以推出更多面向公眾的機票優惠。

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記者：陳梓蔚

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