TOPick診症室丨中風1分鐘死200萬腦細胞　醫生拆解中風成因及先兆

▲ 吳炳榮醫生拆解腦中風的成因、症狀及預防方法。

中風是本港第四號殺手，每年平均約有3000多人死於中風。10月29日是世界中風關注日，TOPick請來養和醫院腦神經科名譽顧問醫生吳炳榮，拆解腦中風的成因、症狀及預防方法。

最新影片：

中風成因

吳醫生指出，腦中風可分為「缺血性中風」及「出血性中風」，約八成患者屬缺血性中風，因腦血管栓塞引致；而出血性中風俗稱「爆血管」，則由腦血管爆裂出血所導致。

中風的高危因素眾多，大多由於血管硬化、三高（高血壓、高血糖、高血脂）等引起。經常捱夜、缺乏睡眠，亦會增加心血管疾病、三高的風險，間接提高中風的機率。

他分享案例指，一名50多歲患者本身有高血壓、糖尿病問題，服藥一段時間後，覺得身體沒有大礙，便開始鬆懈，導致血壓及血糖控制不理想，結果突然中風，出現手腳無法活動、口齒不清的症狀，其後更失去獨立行走能力。

所幸，經過適當治療，以及加強對血壓、血糖的控制，患者由無法行動，恢復到可靠拐杖攙扶活動，勉强可以自我照顧。吳醫生表示，這屬於較幸運的例子，但有不少患者中風便失去自我照顧能力，需要依賴他人協助。

頸動脈撕裂可致中風

近年中風有年輕化的趨勢，除了三高等因素，吳醫生指出，部分較年輕的中風病例，並非由於傳統因素引起，需作詳細檢查找出病因，例如畸形血管瘤、主動脈撕裂、免疫系統疾病等等。

吳醫生分享，曾遇過一名20多歲的男生，踢波期間被球擊中頸部，導致大動脈撕裂，半邊身體無法動彈，送院後證實中風。經過治療後，患者恢復活動能力，無需靠他人攙扶行走，但由於手腳活動能力受一定影響，加上跑步不穩定，因此未能再踢波。

一招判斷中風先兆

吳醫生介紹，中風大多是突發性，不過在出現中風前，尤其是缺血性中風，約有15至20%患者曾出現小中風，而小中風的徵狀與中風相同，患者和旁人可透過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。

談：病人忽然言語不清

笑：病人面部表情不協調，或嘴歪

用：半邊手腳出現麻痹、無力的情況，或走路時步履不穩

兵：當出現以上症狀，應儘早找「救兵」，報警求助

中風嚴重性

吳醫生提到，中風是導致成年人永久傷殘的主要原因之一，若一條主幹腦血管阻塞，每分鐘會約有200萬個腦細胞死亡，而中風造成的身體機能喪失，視乎大腦受損的位置。

他指出，如中風發生在左腦，會影響右邊身體的活動能力，反之亦然。另外，由於大部分人的語言區在左腦，如語言區受影響，有機會引致失語。如果小腦受損，會影響患者的平衡能力；若後腦視覺區受損，則會造成半盲、視野缺損的情況。

此外，一些病人長期臥床，無法自行活動，可能會產生併發症，例如肺炎、下肢静脈栓塞，導致肺血管栓塞，亦增加其他感染風險。他又補充，由於中風會對腦部功能造成障礙，認知功能有可能因而受損，因此中風病人出現認知障礙的情況很常見。

預防中風貼士

要預防中風，吳醫生建議大眾定期進行檢查，監察身體狀況；恆常做運動；飲食盡量保持清淡，多菜少肉，調味應「少油、少鹽、少糖」；吸煙人士應儘早戒煙。

他又提醒，冬季氣溫較低，運動量減少，食量亦可能增加，容易誘發中風等心血管疾病，三高人士、長者等應注意保暖，預防心血管疾病發生。

▲ 養和醫院腦神經科名譽顧問醫生吳炳榮。（劉卓姿攝）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：沈佩珊