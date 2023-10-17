【區選2023】廉署：選舉期間公開煽惑他人不投票屬非法行為　包括在網上發布

▲ 廉署提醒市民，在選舉期間公開煽惑他人不投票，即屬非法行為。（資料圖片）

區議會選舉提名期今日開始，廉署廉潔選舉事務統籌李婉芝提醒市民，在選舉期間公開煽惑他人不投票或投無效票，包括在互聯網上發布相關內容，即屬非法行為，干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條。她強調：「廉署必定會嚴正執法，打擊任何操控或破壞選舉的行為。投票是每一位市民的責任，市民必須嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公正。」

李婉芝指，廉署已主動聯絡政黨及政治團體安排法例簡介會，提醒有意參選人士進行選舉工程時須留意的地方；廉署人員已出席超過100場分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會（「三會」）會議，向委員講解《選舉（舞弊及非法行為）條例》的規定；廉署在香港島、九龍及新界區已舉辦三場簡介會，供地區團體、樓宇管理組織及市民參加；並將為超過30000名票站人員舉辦講座

廉署18區辦快閃活動 宣傳廉潔選舉重要性

另外，由十月起至投票日期間，廉署在全港18區超過100個地點舉辦快閃宣傳活動，透過互動遊戲加強市民對相關法例的認識及明白廉潔選舉的重要。廉潔選舉信息將在多個網上網下宣傳平台發放，包括電視、電台、公共交通網絡、熱門手機應用程式和社區設施等。廉署亦會聯繫政府部門及公營機構、地區團體、志願機構、長者中心、大廈管理組織等，協助張貼海報宣傳廉潔選舉的信息。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥