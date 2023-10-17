  • 25°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 18:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區選2023】廉署：選舉期間公開煽惑他人不投票屬非法行為　包括在網上發布

政治 17:46 2023/10/17

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

廉署提醒市民，在選舉期間公開煽惑他人不投票，即屬非法行為。（資料圖片）

區議會選舉提名期今日開始，廉署廉潔選舉事務統籌李婉芝提醒市民，在選舉期間公開煽惑他人不投票或投無效票，包括在互聯網上發布相關內容，即屬非法行為，干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條。她強調：「廉署必定會嚴正執法，打擊任何操控或破壞選舉的行為。投票是每一位市民的責任，市民必須嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公正。」

李婉芝指，廉署已主動聯絡政黨及政治團體安排法例簡介會，提醒有意參選人士進行選舉工程時須留意的地方；廉署人員已出席超過100場分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會（「三會」）會議，向委員講解《選舉（舞弊及非法行為）條例》的規定；廉署在香港島、九龍及新界區已舉辦三場簡介會，供地區團體、樓宇管理組織及市民參加；並將為超過30000名票站人員舉辦講座

廉署18區辦快閃活動  宣傳廉潔選舉重要性

另外，由十月起至投票日期間，廉署在全港18區超過100個地點舉辦快閃宣傳活動，透過互動遊戲加強市民對相關法例的認識及明白廉潔選舉的重要。廉潔選舉信息將在多個網上網下宣傳平台發放，包括電視、電台、公共交通網絡、熱門手機應用程式和社區設施等。廉署亦會聯繫政府部門及公營機構、地區團體、志願機構、長者中心、大廈管理組織等，協助張貼海報宣傳廉潔選舉的信息。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【區議會選舉】行管會按慣例　禁在立法會內作區選活動
16:00 2023/10/16
【區議會選舉】行管會按慣例　禁在立法會內作區選活動
【區議會選舉】民建聯派122人參選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選
19:06 2023/10/16
【區議會選舉】民建聯派122人參選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選
【區選2023】自由黨派7人出選　宋芝齡戰直選否認空降
今日 16:41
【區選2023】自由黨派7人出選　宋芝齡戰直選否認空降

你可能感興趣

【區議會選舉】行管會按慣例　禁在立法會內作區選活動
16:00 2023/10/16
【區議會選舉】行管會按慣例　禁在立法會內作區選活動
【區議會選舉】民建聯派122人參選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選
19:06 2023/10/16
【區議會選舉】民建聯派122人參選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選
【區選2023】自由黨派7人出選　宋芝齡戰直選否認空降
今日 16:41
【區選2023】自由黨派7人出選　宋芝齡戰直選否認空降
廉政公署 區議會 區議會選舉 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【流感疫苗】2步教學免費打流感針　50歲以上人士＋7類人可接種
【流感疫苗】2步教學免費打流感針　50歲以上人士＋7類人可接種
急症室最長等候時間（10月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間16:05）