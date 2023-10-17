【生酮減肥】OL生酮飲食減肥瘦了但面容憔悴 美國研究：過分減卡路里有礙減重

▲ 美國有研究顯示，過分減少卡路里會減慢新陳代謝，長遠來說反而有礙減重和健康。

最近遇見半年沒見面的朋友，見她瘦了一個圈，但面容憔悴，以為她患病了。慰問之後，才知道，她開始了生酮飲食減肥。

近年不少名人為追求體態美，紛紛在網上分享他們的生酮飲食食譜（Keto Diet）和菜單。生酮飲食，究竟為何令人趨之若鶩？想想看，每餐吃大大件牛扒、芝士奶油，卻能同時擁有綫條分明的腹肌，也太奢縱地減肥了吧！

生酮飲食起源於1910年幾位醫生讓癲癇病人「挨餓」的事件後。這些醫生發現，在挨餓三、四天後，居然有效改善他們的癲癇症狀。而在1920年，醫學界進一步發現，攝取極低的碳水化合物、搭配高比例的脂肪，不僅可以得到類似效果，更因為病人可以進食，得以持之以恒，比單純「挨餓療法」更好。

生酮飲食約在1990年代開始受到健美運動員的關注，這群人在乎的當然不是癲癇症狀，而是它的副作用：降低脂肪。生酮飲食是一種高脂肪、適量蛋白質和低碳水化合物的飲食習慣。當我們大幅減少碳水化合物內醣份攝取量，身體會將脂肪分解成酮，作為主要燃料，並降低葡萄糖的使用量，同時身體其他部位也會改以大量燃燒脂肪作為能量來源。既然追求高脂及低碳，平常攝取最多的五穀類則只能盡量避免。取而代之，紅肉和脂肪豐富的魚類都是首選，還有雞蛋、牛油、忌廉、芝士和低醣蔬菜。生酮飲食可以讓人們更健美嗎？答案是：不一定。

美國有研究顯示，過分減少卡路里會減慢新陳代謝，長遠來說反而有礙減重和健康。由於過程中需攝取不少脂肪和蛋白質，可能會使體內出現高飽和脂肪，甚至增加低密度脂蛋白（壞膽固醇），有機會增加心臟病風險，影響心血管健康，甚至造成肝臟或腎臟負荷。部分人可能會出現頭痛或頭暈、身體疲倦乏力、便秘、消化不良、情緒波動、思緒雜亂等等。

以我朋友為例，我覺得她看起來是瘦了，但臉色暗啞。生酮飲食的確可以減輕體重，然而改變蛋白質和醣的攝取分量，亦會有其他影響。因此，在進行個人化體重管理計劃之前，請先向註冊營養師獲取專業意見。

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