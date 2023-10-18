癌症基金會「粉紅服飾日」 為乳癌患者送愛心

粉紅色是愛的象徵，也帶給人溫柔且堅強的力量，更是「癌症基金會粉紅革命」的代表顏色。香港癌症基金會每年10月都會舉行關注乳癌活動，以響應國際乳癌關注月。「粉紅服飾日」是活動的重點籌款項目，今年定於10月27日（星期五）舉行，鼓勵全港市民於當日一起穿戴粉紅衣飾，傳播愛心，讓粉紅氣息席捲全港，喚起大眾對乳癌的關注，並關心受乳癌影響的人士。歡迎參加者將響應活動的照片或短片上載至社交媒禮，同時加上 #癌症基金會粉紅革命 及 #PinkRevolution2023 的Hashtag，藉以吸引更多人參與支持，及了解「癌症基金會粉紅革命」！



踴躍捐款 支援免費乳癌治療服務



想支持乳癌患者，除了可於10月27日穿上一身粉紅，更可踴躍捐款，為癌症基金會的免費乳癌支援服務籌款。「癌症基金會粉紅革命」十分需要大家更實質的支持，以達到他們今年免費乳癌支援服務300萬港元的籌款目標。善款將全數用作協助乳癌患者及其家人，為他們提供針對性的關護服務，協助有需要人士安然渡過抗癌路！



感謝慷慨捐款 獻上粉紅謝意

▲ 捐贈150港元，即可為一名在醫院剛完成手術的乳癌患者送上乳癌復康包。

現在只需捐贈150港元，癌症基金會就會為一名在醫院剛完成手術的乳癌患者送上乳癌復康包，以照顧患者手術後的生理及心理需要。而每位捐款150港元或以上的善長，均會獲贈XOVĒ白松露活肌體驗套裝，數量有限，送完即止。



捐款網站： https://www.cancer-fund.org/pink/one-off/?formId=2653

▲ 大會向每位捐款150港元或以上的善長，送上XOVĒ白松露活肌體驗套裝。

(特約)