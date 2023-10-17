【羅密歐與祝英台】李君妍演泥鯭姐搶鏡　不走捷徑不斷自我增值【多圖】

由陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣主演的TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》在昨晚（10月16日）首播，在劇中飾演萬事通的陳豪「咩都撈吓」，包括神父、離婚律師、通渠佬及bartender等。

當中飾演泥鯭姐的李君妍（Aurora）與陳豪有不少對手戲，而緊身衣上陣的李君妍，一出場即成為《羅密歐與祝英台》首集亮點。

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其實李君妍予人形象一向都是充滿活力兼性感，因為於2009年TVB藝訓班畢業的她，因為在2011年參加TVB節目《功夫新星》而為人認識，由此大家都認為她「好打得」，但其實她參加此比賽前，只是曾接觸過南拳基本套路約2、3年而已。

當年她參加比賽時，最初被評判欴一的惠英紅睇好，但Aurora因之後表現卻未有進步，恨鐵不成鋼的小紅姐在節目中直言失望，且批評她未有用心對待比賽，令Aurora聽後眼淚光。

多年後，Aurora接受TVB《娛樂新聞台》專訪重提此事稱，當年參加比賽時，其實她同時在拍戲集，連睡眠時間也不足更加沒太多時間練習。不過她並沒埋怨小紅姐，反而覺得前輩說得有道理，因為在演藝圈不可錯過任何一個機會，表示此經歷讓她上了寶貴的一課。

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演出漸獲肯定

然後，Aurora默默耕耘夕年演過不同的角色，可是要到2018年在《特技人》演𡃁模袁丸，因為性感打拳的演出才開始受注目。後來，她在《她她她的少女時代》演健身室教練胡樂冰（Icy），因劇中她搶走張晴（林凱恩飾）男友Kit（陳俊堅飾）而被太入戲的網民鬧爆，不過也由此反映她演得成功。

雖然在劇集不時演壞人姣精角色，但現實中的她卻非常踏實，從來沒有攪緋聞或刻意暴露去搏出位，一直腳踏實地去工作，比如她後來學詠春、泰拳，又習籃球、羽毛球。

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好動的她便曾因拍《七公主》接受約3個月的劍擊訓練，更被前劍擊運動員何嘉麗稱讚步法良好。而且Aurora更獲教練安排參加劍擊團體比賽，在場人士均不知道她只是接受了3個月訓練的新手，最終君妍團隊在比賽中更獲得第3名。

在今年3月成功考獲健身教練牌，她曾接受TOPick訪問表示，從2019年底已開始健身教練課程，只是疫情關係課程進度受到影響：「當我成功畢業之後就開始準備一下，希望真心可學以致用分享比大家，同埋就嚟生日啦，都想自己人生不斷進步，不單止係演藝工作上，都覺得依家係一個合適嘅時候，所以就同大家分享呢一件開心事。希望喺今年有一個轉變同成長。」

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她直言，當初接觸運動因為工作需要，由參加節目《功夫新星》、劇集《她她她的的少女時代》演健身教練、《大步走》演港版蘿拉，以至《七公主》飾演劍擊運動員，Aurora覺得自己與運動好有緣份。

同時Aurora說：「而且作為一個藝人形象都好重要，要管理好自己嘅身形都係需要的。加上我哋未必好似上班族咁忙每日需要工作，變咗空閒時間會多咗，所以我覺得要好好善用時間。」實在是一個十分踏實的藝人，與劇集常演角色的形象可說頗不同。

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