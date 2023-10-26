相濡以沫丨鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心【有片】

今年是鄭子誠跟劉倩怡結婚第20個年頭，要走到「瓷婚」真箇不易，縱然路途上遇到挫折或分岐，依然覺得這份愛彌足珍貴，鄭子誠夫婦就做得到！

3年前劉倩怡面對情緒病來襲，老公的陪伴可說最佳良藥，亦令兩人感情昇華，劉倩怡說：「現在才明白愛是甚麼一回事，是要懂得欣賞他，現在我只想說一句『我愛你』」

繼約定去「公園散步」，鄭子誠再借歌發表愛妻宣言：「我堅持將來每一步路也陪著你走，當走不過時，我們大家一齊飛過去。」

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▲ （陳慧安攝）

倩怡學懂用心相處：以前做得不夠好

相隔3年，鄭子誠跟劉倩怡再度接受TOPick訪問，訪談於結婚二十周年紀念日前夕進行，子誠原本想開派對與眾同樂，卻被太太婉拒。

倩怡說：「一來剛為他舉行完生日派對，令我有點累，倒不如兩人靜靜地用個心去相對，開心地吃餐飯。」

簡單慶祝之餘，禮物亦屬實用型，由於家裡再添狗狗，子誠為太太換了新座駕以方便照料。他說：「太太真是盡心盡力的『狗阿媽』，所以換架附趟門和內籠較大的車，讓她抱狗上落不用太辛苦，畢竟她年紀大，狗也年紀大，哈哈。」

近年倩怡學懂從「心」挑選禮物，從而悟出夫妻相處之道，她說：「因為不知道尺碼，從前不敢買鞋給他，直至某天想起『咦，看看家裡的鞋子便知尺碼吧?』，原來一直沒有留心和在意，take it for granted，以前的我做得不夠好，因為不重視節日而不在意。」

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受父母影響愛以文字表達愛意

反之，在家人的耳濡目染下，子誠很重視儀式感，他說：「父母很重視節日，記得爸爸扮聖誕老人在床頭掛一隻襪子，翌日起床我就看到塞滿禮物。另外，爸媽亦寫很多信給我，媽媽的用詞很感性，我每次看完都喊！」

每逢紀念日，子誠愛以心意咭示愛，他謙稱近年詞窮少寫了，他說：「隨著賣實體咭店鋪愈來愈少，過往光顧的幾間也倒閉，所以我買心意咭的機會少了。加上寫了廿幾年，可能所有詞彙用於節目上，她便會說：『又做節目呀？』所以少寫了，但整件事沒減少，包括節日的安排。」

▲ 2003年，鄭子誠跟劉倩怡結婚！（被訪者提供）

鄭子誠：以前太太放第二位

始終廿年的愛並非筆墨所能形容，倩怡說：「想過寫點東西給他，但現在對我來說只有簡單的說話想說，就是『我愛你』，今年想送這3隻字給他。」

她續說：「當由熱烈的愛情昇華為感情，曾經有著吵鬧或疏忽對方，全部也經歷過了，至今依然有吵鬧和不開心的時候，但亦有開心和感恩的時刻，累積起來就是珍貴的愛，不需再寫任何信。大家心照啦，行到這一步，好像他上次說『到公園散步的年紀』，有你陪著我就足夠，現在開始接納對方的不足和欣賞大家的優點。」

一路走來，歷盡高低山谷，子誠坦言已將太太放首位，他說：

初相識時還將自己放首位，對我而言，她是次位；隨著時日漸過，感情慢慢培養，大家相互包容，現在我可以很大膽地說，我將她放在首位。在我眼裡，她的需要我會想得比自己多，可能自己已經沒甚麼需要。

事業遇挫敗引發情緒病

面對挫敗或低潮，人才會成長，一段婚姻亦然。2018年，面對經營的小店倒閉，倩怡開始質疑自已的價值，生活頓感迷失而患上情緒病。

她說：「由加入電視圈、電台以至離開演藝圈轉投基督教機構做監製，其後從事出版和非牟利團體工作，嘗試過很多事情後再開店，然而突然間停業。我覺得這一生嘗過很多不同的工作，好像沒有一樣可以持續，演藝工作起初發展不錯，因家庭問題而離開，我突然感覺很迷失，自己是甚麼呢?感覺沒有價值，這幾年心理狀態不太好。」

所謂「心病還需心藥醫」，除透過看精神科醫生和藥物治療外，調整心態和生活模式亦很重要，除領養流浪狗，早前倩怡更客串劇集，令生活添色彩。她說：

感覺找回生命的核心，照顧我的家庭、丈夫和狗隻，感到安心一點，不再因年紀大而感迷失。

從前的倩怡是工作狂兼戀愛腦，跟親友的關係很淡，她說：「無論家人或朋友，我都失去了很多，朋友們都很疼惜我，近年重拾一些關係，相約食飯聚聚，生活不再感迷惘，做一個更好的『劉倩怡』」

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劉倩怡：明白愛是甚麼一回事

走出情緒病的陰霾，倩怡跟子誠的愛昇華至另一層次，她說：「開始看到自己的不足，亦明暸老公工作有多辛苦，明白他對我和家庭負的責任，然後慢慢走出這胡同，更加珍惜這段關係。」

倩怡續說：「單說感情可以很無味，都那麼多年，大家都有份感情在，你走了我會感失落。我覺得並非這樣吧，是你很多謝和欣賞他，當然未做到最好，但我明白愛是甚麼回事。」

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過往子誠只懂做「聆聽者」，陪伴太太捱過情緒低谷之後，令他明白同理心的重要。

子誠說：「從前我用自己的方式愛她，但此方法並非她想要。譬如她跟我說些不開心的事，我覺得聽了便算，老婆只想跟老公呻呻吧，待她說完就給予意見，但以自己角度出發。我倆思想很不同，我偏向樂觀，自覺可以多角度看待一件事，但那刻她受到很大衝擊，只希望有人以其立場給予意見。」

然後他續說：「她問我可否多點同理心呢？我慢慢明白，原來沒有考慮對方是否喜愛這方式，以致兩人不可走得近一點。」

結婚廿年的夫婦，原來依然需要磨合，倩怡：「他學習要有同理心，而我亦明白他的意見或許有用，就是這種磨合令感情昇華。」

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後悔當年沒生兒育女？

鄭子誠跟前妻育有一子，而他跟劉倩怡沒有生兒育女，年紀漸長，倩怡反思「養兒防老」問題，她說：「會想為何當初不生小孩呢？原來年紀漸大才會擔心，年青時只顧著工作，現在討論的全是健康問題，老人家不是患認知障礙就是膝蓋痛。你就會開始想，如果將來有事，沒有人陪我去看醫生，因而經濟上要有好好的預備。」

子誠爆太太周圍「上契」，契女以親筆畫作作為二人結婚紀念禮物，而倩怡跟繼子相處融洽，連感情問題也會傾，倩怡說：「他的兒子很乖巧和坦誠，所以很易相處，大家不會太疏離，亦不需要如兒子般親密。」

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音樂情人以歌示愛

眼前的劉倩怡不缺乏愛，有老公子誠、契女和繼子的愛錫，亦有四隻愛犬的陪伴，在這個「瓷婚」紀念日，子誠這位「音樂情人」更憑歌寄意冧妻，他說：

「三年前跟你提及《有個人》的歌詞『到公園散步年紀』，我一直堅持著，將來約定去公園散步，但是繼續走下去時，知道無論身體或各樣也漸漸退化，我依然堅持住，將來每一步路也陪著你走，當走不過時，我們大家一齊飛過去。」

跟老公默默對望的倩怡說：「剛剛已經說過，我愛你老公！」，言簡意賅，但這份愛是無比堅定！

場地: Puppuccino

記者：游艾維

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