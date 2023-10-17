【大型盛事】香港單車節本周日舉行　闊別5年國際勁旅重臨鬥足百公里

▲ （旅發局提供）

香港單車節將在本周日（22日）舉行，當天進行7個項目，其中闊別5年的國際單車聯盟（UCI） 1.1級公路賽，吸引了15支國際勁旅來港比賽，包括環法及環意大利單車賽冠車隊、內地及本港等12個國家及地區的車隊，港隊包括剛在亞運男子全能賽銀牌梁嘉儒、公路個人計時賽銅牌劉允祐等多位好手參加，總共近百名車手在尖沙咀進行繞圈賽。市民在尖東一帶可觀賞國際勁旅在鬧市破風，包括尖沙咀海濱花園、麼地道花園直路位、麼地里等。

同日另舉行大灣區挑戰賽，以及踩上「三橋三隧」青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道以及尖山隧道的「50公里組」、「30公里」等項目。多名本地著名車手落場競技，包括奧運獎牌得主李慧詩及今屆亞運助港隊奪得2銀1銅的梁思穎，分別參加「50公里組」及「30公里組」，李慧詩同時參加「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站) - 公路組」，與內地多名健兒一較高下，例如上屆女子公路繞圈賽冠軍江琳、廣州增城分站第三名向余梁及2023武宣自行車環城賽冠軍傅詩琪。

旅發局表示，緊密聯繫天文台，若大風影響賽事作相應安排。

最早5時20分開始的「50公里組」項目，警方在凌晨1時開始分階段封路，當中青馬大橋往機場方向不受影響，受影響的青馬大橋上層往九龍方向預計在早上7時15分重開，尖東路段下午6時前全部重開。

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記者：陳麗娜