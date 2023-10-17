【宅男女神】李蔓瑩慶生不忘派福利與眾同樂　Renee驕人身段俘虜網民【多圖】

▲ 李蔓瑩（Renee）有天使臉孔、魔鬼身材！

李蔓瑩（Renee）早前在社交平台上載一輯慶生照，簡直是可以用「嘩嘩聲」來形容，事關Renee身穿低胸吊帶裝之餘，更有一張是「高炒」拍攝的相，令Renee的驕人身材表露無遺，十分養眼！

【宅男女神】李蔓瑩紅色一件頭泳衣夠火辣 俯身玩水32E驕人上圍「胸」湧而出

Renee生日派福利

Renee在10月11日踏入33歲，樣子依然甜美兼「童顏」，其性感生日照也想當受關注，並獲不少網民留言送上祝福！

她在帖文中分享感受：

Blessed to explore another year🎂

Happy Birthday to me❤️



Btw生日完下一日就出trip開工✈️

實在係值得開心!!

BEST gift everrrrrrr🫶🏻

#1011

而Renee最近與駱振偉（Thor）在泰國拍攝ViuTV節目，並不時在IG限時動態分享靚人靚景、美食照。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

憑《開心魔法》出道

現年32歲的Renee，在2011年參演電影《開心魔法》出道，曾在杜汶澤網台喱騷主持節目《為何深夜總是餓》。另外，Renee又不時擔任ViuTV節目的主持與嘉賓。

Renee曾與鄺家銘（阿占）有一段情，分手過後與同性髮型師Joe打得火熱，不時在社交平台高調哂愛，更曾指家人、朋友、粉絲已接受她們。在2020年，Renee在社交平台公開鑽戒相，隨即惹來結婚傳聞，她其後作出否認，並指喜歡旅行結婚。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

最新影片推介：蘇韻姿專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R