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【宅男女神】李蔓瑩慶生與眾同樂　愛情烈女Renee俘虜網民【多圖】

娛樂 19:17 2023/10/17

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

李蔓瑩（Renee）早前在社交平台上載一輯慶生照，簡直是可以用「嘩嘩聲」來形容，事關Renee身穿吊帶裝之餘，更有一張是「高炒」拍攝的相，令Renee的驕人身段展露，十分養眼！

女神生日派福利

Renee在10月11日踏入33歲，樣子依然甜美兼「童顏」，其性感生日照也想當受關注，並獲不少網民留言送上祝福！

她在帖文中分享感受：

Blessed to explore another year🎂
Happy Birthday to me❤️

Btw生日完下一日就出trip開工✈️
實在係值得開心!!
BEST gift everrrrrrr🫶🏻
#1011

而Renee最近與駱振偉（Thor）在泰國拍攝ViuTV節目，並不時在IG限時動態分享靚人靚景、美食照。

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憑《開心魔法》出道

現年32歲的Renee，在2011年參演電影《開心魔法》出道，曾在杜汶澤網台喱騷主持節目《為何深夜總是餓》。另外，Renee又不時擔任ViuTV節目的主持與嘉賓。

Renee曾與鄺家銘（阿占）有一段情，分手過後與同性髮型師Joe打得火熱，不時在社交平台高調哂愛，更曾指家人、朋友、粉絲已接受她們。在2020年，Renee在社交平台公開鑽戒相，隨即惹來結婚傳聞，她其後作出否認，並指喜歡旅行結婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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