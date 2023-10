【宅男女神】李蔓瑩慶生與眾同樂　愛情烈女Renee俘虜網民【多圖】

李蔓瑩(Renee)早前在社交平台上載一輯慶生照,簡直是可以用「嘩嘩聲」來形容,事關Renee身穿吊帶裝之餘,更有一張是「高炒」拍攝的相,令Renee的驕人身段展露,十分養眼!

女神生日派福利

Renee在10月11日踏入33歲,樣子依然甜美兼「童顏」,其性感生日照也想當受關注,並獲不少網民留言送上祝福!

她在帖文中分享感受:

Blessed to explore another year🎂

Happy Birthday to me❤️



Btw生日完下一日就出trip開工✈️

實在係值得開心!!

BEST gift everrrrrrr🫶🏻

#1011