【節能減碳】66機構獲中電「創新節能企業大獎」　工商機構共節省約6,500萬度電

▲ 創新科技及工業局副局長張曼莉（左二）、中華電力總裁羅嘉進先生（右二）主持中電「創新節能企業大獎」頒獎禮啟動儀式。（中電提供）

中電今（17日）舉行「創新節能企業大獎2023」頒獎禮，今屆企業大獎共有逾700機構參與，最終選出66間節能表現傑出的機構，分別獲得「低碳管理」、「創新方案」及「能源管理」三大範疇的獎項。

在工廈經營垂直種植農場的Full Nature Farms獲「餐飲及中小企／非牟利機構／學校」組別中的「創新方案傑出大獎」，垂直種植農場較傳統種植場「慳位」，同等面積能生產較多的農作物，但營運上有較大用電需求。該公司自行研發一套結合人工智能物聯網的耕種技術，根據植物不同生長階段所需的溫度及濕度，調節LED燈的光度及開關時間，提升農場的生產量及能源效益，每年可節省約15萬度電，相等於減少59噸碳排放量。

「企業／政府部門」組別的「創新方案傑出大獎」就由創建科技集團獲得，其針對數據中心伺服器的散熱需求，引入浸沒式冷卻系統，把伺服器完全浸沒在不導電的冷卻液中散熱，減少使用冷氣和大型風扇，以大幅降低數據中心的能源消耗。以一個大型數據中心為例，採用浸沒式冷卻系統與傳統風冷技術相比，每年大約可節省4,400萬度電，相等於減少17,200噸碳排放量。

另外，大快活就獲得「能源管理大獎卓越大獎」，其旗下超過100間分店及生產廠房利用「能源數據專家」網上平台，實時監測用電數據，有系統地追蹤及分析能源使用狀況，以作出針對性的節能措施，自去年1月應用「能源數據專家」網上平台後，共節省200萬度電，相等於減少780噸碳排放量。

而今年所有獲獎的工商機構在能源和低碳管理，以及應用創新節能方案方面，共節省大約6,500萬度電。

中電總裁羅嘉進表示，香港接連受到超強颱風及世紀大暴雨來襲，氣候變化引發的極端天氣，對社會造成民生影響及經濟損失，舉辦創新節能企業大獎，就是為鼓勵各行各業善用創新科技實踐節能減碳，會繼續支援客戶提高能源效益，為香港達致減碳目標共同努力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰