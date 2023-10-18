【珍貴工藝】MCP與Hönes Uhren GmbH 攜手合作    匠心打造首個布穀鳥鐘聖誕盛會 

▲ 首個布穀鳥鐘聖誕盛會 。

「CucKoo！谷咕！」布穀鳥鐘屋的小木門敞開，小鳥探出身子來，報時的鳥鳴清亮悅耳，木屋下的小人偶翩翩起舞，而那堅固濃郁的木香，彷彿來自大自然的呼吸，帶你進入德國黑森林的時間傳奇 ─── 布穀鳥鐘起源地，一個聞名於世的德國高端藝術鐘錶聖地。

今個聖誕，MCP CENTRAL 及 MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）為大家精心策劃一場文化與時光交融的藝術盛宴，邀得享譽全球的德國黑森林鐘錶協會成員、頂尖鐘錶工藝品牌 Hönes Uhren GmbH 攜手合作，由11月4日起至2024年1月1日匠心呈獻亞洲首個布穀鳥鐘聖誕盛會 “The Christmas Cuckoo at MCP”。

融合黑森林工藝遺產、歐洲傳統聖誕氛圍與感官體驗，打造觸動人心的藝術打卡場景及互動投影遊戲，其中包括矚目全場的6米高布穀鳥鐘小屋，精密機關除了展現令人炫目的報時操作，每30分鐘更有飄雪光影音樂表演，讓大家感受濃厚的節日歡樂氣氛。

布榖鳥鐘珍藏展將展出Hönes Uhren GmbH的精選鉅作，以及由黑森林鐘錶協會主席Jürgen Clute先生為此次合作專程帶來個人珍藏的年度獲獎布榖鳥鐘，讓大家得以近距離欣賞德國黑森林地區製造鐘錶的卓越工藝，為這個聖誕注入濃厚的文藝氛圍。

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當文化與時光交融：3大匠藝打卡區 邀你走進時光殿堂

布穀鳥鐘，不僅是時間的指引，更是文化的代表，展現工匠對大自然的感情和對生活的熱愛，又以模仿布穀鳥叫聲增添獨特趣味，融合德國鐘錶發源地黑森林的百年傳統和人文生活氣息，成就一個令世人嘆為觀止的工藝傳奇。

而位於MCP CENTRAL（新都城中心2期）的布穀鳥鐘聖誕盛會，宛如一座巨大的時光殿堂，精彩模擬布穀鳥鐘的文化精粹，呈獻3大匠藝打卡區，包括6米高布榖鳥鐘小屋，屋頂上的布穀鳥及小雪人將與駐守全場不同角落的小夥伴一起奏樂起舞報時，每30分鐘更有飄雪光影音樂表演。

以精緻細膩的建築物、以及可愛的雪人和人偶打造的冬日黑森林小鎮，營造出歐陸冬日氛圍，以及由小天使率領聖誕老人和馴鹿來湊熱鬧的奇幻禮物盒，全場精密機關啟動，伴隨「谷咕」鳴叫展現令人眩目的報時操作，引領大家進入德國鐘錶工藝聖地，感受時間流轉中的永恆美好。

除了多個打卡位，布榖鳥鐘小屋內將會有驚喜互動投影遊戲等著你，大家親手創建的聖誕造型角色，將跳到大螢幕上與你互動，更可作為WhatsApp貼圖下載，讓你與摯愛分享創意和歡樂！

3大匠藝打卡區

位置：MCP CENTRAL（新都城中心2期）

6米高布榖鳥鐘小屋 冬日黑森林小鎮 奇幻禮物盒

大開眼界：布榖鳥鐘珍藏展 一探「黑森林年度時鐘」的奧秘

每座布穀鳥鐘都是獨一無二的藝術品，從內部的機械組件到外部的木雕細節，皆以傳統手工技藝完成。可以說，這世上沒有一座布穀鳥鐘是相同的。為更具體地展示布穀鳥鐘的百年奇蹟，是次MCP新都城中心聖誕盛會將矚目展出8大布穀鳥鐘鉅作，其中包括由Hönes Uhren GmbH呈獻兩款獲得最高榮譽的「黑森林年度時鐘」得獎作品，彰顯其在黑森林地區文化中的重要性和價值。同時，活動也得到了黑森林鐘錶協會主席Jürgen Clute先生的全力支持，攜同其精選之個人珍藏布穀鳥時鐘作品來到香港，讓港人足不出城也可親眼目睹黑森林的文化遺產，一起進入充滿故事和傳統的時光之河。

最新影片推介：

部份布榖鳥鐘珍貴展品簡介

由Hönes Uhren GmbH製造，窗戶和小時鐘製作工坊都會發光，於2006年被評選為「黑森林年度時鐘」第一名，為布榖鳥鐘行業最重要的獎項之一。

由Hönes Uhren GmbH製造，鐘樓及音樂家表演的場景設定，於2013年被評選為「黑森林年度時鐘」第二名。

黑森林鐘錶協會的主席Jürgen Clute之選，由Anton Schneider GmbH製造，透過小人偶的工作情境表達長滿茂密松樹的黑森林生機處處，加上於小屋露台的可愛小貓與屋內舞動的人偶，為觀賞者帶來更多樂趣。

即將登場！玩布穀鳥IG濾鏡 贏取現金券

布穀鳥鐘聖誕盛會開啟在即，而MCP新都城中心率先在社交媒體上掀起「谷咕」熱潮，於10月26日起，只要打開MCP新都城中心Instagram，即可下載獲取期間限定的布穀鳥IG濾鏡遊戲，考驗玩家的速度反應，讓時鐘停在整點以觸發布穀鳥送上小驚喜，而成功捕獲布穀鳥報時的玩家將可獲指定現金券！

活動詳情:

“The Christmas Cuckoo at MCP” 大型聖誕裝置及布穀鳥鐘珍藏展

日期：

2023年11月4日至2024年1月1日

時間：

上午10時至晚上10時

地點：

MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

布穀鳥Instagram濾鏡遊戲

日期：

2023年10月26日至2024年1月1日

參加詳情：

H.COINS會員打開MCP新都城中心Instagram（@metrocityplaza），即可參與期間限定的布穀鳥IG濾鏡遊戲，成功完成以下步驟，即有機會獲得麥當勞HK$20現金券乙張。（數量有限，先到先得，換完即止）

玩家以張嘴的面部動作控制布穀鳥鐘停頓。

如玩家成功控制布穀鳥於12時正停頓，即可觸發布穀鳥及得奬字句出現。

截圖成功挑戰頁面

「Like / 讚好」MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 之 Facebook專頁及Instagram帳號

換領時間：

中午12時至晚上10時

換領地點：

MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1禮賓部

換領詳情：

參加者須向工作人員出示H.COINS手機應用程式內之「我的會員卡」頁面、成功挑戰遊戲頁面之截圖、「Like / 讚好」MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 之 Facebook專頁及Instagram帳號之截圖，以供核實。

每名會員每日最多可換領一次。

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責任編輯：Kiwi Lee