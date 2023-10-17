【虐兒罪成】前男警涉熱水燙傷女友5歲女兒　女童母虐兒罪成官斥冷血兩人還押11月判刑

▲ 區域法院。（資料圖片）

曾向兒子作猥褻作為及向親友騙款而被判囚的48歲前男警，涉替同居女友的5歲女兒洗澡時以熱水燙傷女童，早前承認虐兒罪，其女友經審訊後，今（17日）於區域法院被裁定虐兒罪成。法官裁決時指，女被告企圖將罪責推至男被告身上，完全是侮辱常識，斥女被告於女童受傷後僅進入浴室如廁更是冷血，押後至11月1日判刑，替女被告索取心理報告，以及索取女童創傷報告等，其間兩被告須還押。

被告依次為F.S.L（48歲，前男警），W.N.M（32歲，女美容師），男被告早前承認1項虐兒罪，女被告經審訊後，今被裁定1項虐兒罪罪成。

法官裁決時指，女被告自辯時聲稱遭男被告控制，又指男被告自稱大律師及社團辦事人的兒子。法官又指，由事後的相片可見，女童X身上已被燙至脫皮，女被告企圖將罪責推至男被告身上，完全是侮辱常識，又指女被告自辯的說法荒謬，裁定女被告並非誠實可靠證人。

法官又指，X的傷勢無疑顯示到X由受傷後一直受到不必要的傷害，X不但沒有受到妥善治療，更有機會有後遺症及留有傷疤。法官又接納X的說法，女被告在X受傷後僅進入浴室內如廁，法官認為女被告的行為冷血。

法官指，X事隔兩個月後送院時，傷口仍未痊愈，亦出現水泡及細菌感染，正常人均不會認為X沒有問題，女被告作為母親又怎會認為X不是在受苦。法官認為女被告遭男被告虐待及被盜財物等，均不是其開脫理由，裁定虐兒罪罪成。

男被告代表律師進一步求情時指，男被告未知當時的水溫有多高，惟沒有證據顯示當時的熱水溫度。法官質疑指，事後女童的傷勢嚴重，女童亦一度要求被告關上熱水，惟被告拒絕。

法官將案件押後至11月1日，屆時將與男被告一同判刑，其間替女被告索取心理報告，以及替女童索取創傷報告及進一步醫療報告，兩被告均須還押。

案情指，事主X案發時5歲，為女被告女兒，男被告與女被告於2019年12月發展成為情侶後同住，兩人均照顧X。及至2020年5月某個晚上，女被告替X洗澡期間外出接聽電話，男被告隨即進入浴室，用花灑將熱水噴向X，以致X的身體被燙至脫皮。X嘗試關上水龍頭但遭被告阻止，兩名被告事後僅以燙傷藥膏塗抹X的傷處一星期。

警方於7月6日接獲報案，X同日被送院治理，醫生指X身體右邊多個部位，如手臂、頸，以及上背等，以及左邊腳背均有癒合不良的舊傷痕，X的傷疤另出現金黃葡萄球菌感染，X最終留院10天。醫生指從觀察可見X的燙傷傷口仍未癒合，出現多個水泡及疊加感染，反映其傷口護理不足。

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記者：梁錦麟