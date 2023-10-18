【親子理財】從JPEX事件教子女「莫貪財」 財商校長分享3個理財基本功

小時候我們都從父母口中聽過這句俗語：「小時偷針，大時偷金」，即使職業騙徒也會教導自己的孩子便宜莫貪。雖然我們會向兒女灌輸不可貪財的信息，自己卻常常有意或無意中讓貪念在內心生根，特別生活於這個物欲主義的社會中，管理自己的財富顯得越來越重要。縱然我們明白「理財卻莫貪財」，但兩者在心態上只是一線之隔。

人類自從懂得投資賺錢後，便不斷構想出千奇百怪的投資工具或形式，特別踏進虛擬網絡年代更甚，由當初「貪」財演變至「騙」財，不惜出賣人格，信用破產，正好反映人性墮落。由2008年金融海嘯席捲全球，至2023年今天的JPEX事件，核心原因同樣都是世人過分貪婪開始，此種風氣極度破壞下一代的純潔心靈，人際間的互信關係，更糟的是令他們不能正正直直地看待金錢。

古人說得好：「貪財是萬惡之根」。究竟我們該如何教導下一代不貪財以至不騙財，不輕易為錢財所動？除了讓孩子認識貪財者最終面對悲劇收場外，其實秘訣在於以下三個理財基本功：

1. 恆切地儲蓄

一有錢就儲蓄。只有那些養成儲蓄習慣的人，有歷練有能耐，凡事憑一己之力解決，就不容易受物欲世界所引誘。以下提供兩個能夠做到儲蓄的要訣：

不使未來錢：假如孩子從小便有儲蓄習慣，懂得為自己的目標努力積攢金錢，永遠從心目中的計劃開始去做儲備，便不會輕易先使未來錢。先使未來錢的原因，往往因為有購物的衝動，卻沒有儲錢習慣，不能靠儲蓄去達成所致。一個能養成恆定儲蓄習慣的人，購物或消費永遠早有計劃，因此較少機會要借貸，甚至墮入金錢騙局內。

用所當用：假如一個人沒有太多物質的訴求，明白用所當用，亦即知足的道理，便較少會有衝動先使未來錢。正如我常教導女兒，人生其實只需要四雙鞋子，假如父母能從小為孩子訂立一個知足的標準，孩子便不會對物質有過多無謂的追求。

儲蓄期其實就是一個冷靜期，讓我們在冷靜期中想清楚，想買的東西是否真正用所當用？三思而後行下，人會較為容易作出理性思考，加上知足的心態驅使，便能讓孩子減少衝動消費。

2. 智慧地用錢

負債比還債來得容易麼？今天很多人造成財務壓力的主因，不是他們賺得不夠，而是在於用錢不當所致。在這個物質世界裏，目標實在太多了，若果習慣量入為出，先做好用錢預算，不賴以負債的方式生活，生活自然安心快樂了。

3.要誠實地賺錢

孩子長大後便應投入工作，俗語有云：「今天不努力工作，明天努力找工作」。假如孩子不務正業，經常依靠炒作或貪圖一些不正當的手段去賺錢的話，最終只會禍及一生。

因此，實幹地去賺錢才是最穩健的方法，同時也不會失去人生中其他重要的品格素質，例如勤奮及正直等。為人父母者，除了應做個好榜樣外，也要好好叮囑孩子別要羨慕別人賺到不勞而獲的快錢，亦毋需背起難以承擔的風險，甚至賠上沉重的代價，讓人生光明快樂！

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文章獲黃巴士授權轉載。