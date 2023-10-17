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【免針紙】涉西醫戴港盛「免針紙」案　五旬婦被控串謀欺詐准保釋候訊

社會 18:38 2023/10/17

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九龍城裁判法院。（資料圖片）

58歲女商人涉串謀濫發「免針紙」的西醫戴港盛欺詐醫衞局，被控1項串謀詐騙罪，案件今（17日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至12月4日再訊，待合併案件轉介至區域法院，被告准以5,000元保釋外出。

被告楊璦瞳（58歲，商人）被控於2022年2月10日與9月20日之間，首尾兩日包括在内，在香港與戴港盛一同串謀欺詐香港特別行政區政府醫務衞生局的職員，即2人不誠實地及虛假地表示或核證上述醫健通（資助）系統中獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士經已接受醫療評估；人士有確切的醫學原因，對復必泰（輝瑞）和克爾來福（科興）有禁忌症；以及根據衞生署的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書簽發指引」而輸人該系統的醫學理由，上述人士因健康原因不適合接種現時香港特別行政區所提供的新冠疫苗。

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記者：陳曉欣

輝瑞 科興 西醫 衞生署 疫苗 醫務衞生局 九龍城

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