【聲夢傳奇】林君蓮加國留學不忘回港出歌　蓮姐大膽演出《Why are you always looking at me》MV

▲ 林君蓮推出新作品《Why are you always looking at me》。

以創作歌手出道，在上年推出單曲《N.F.T. 》的「蓮姐」林君蓮（Kaitlyn）今次新歌作品《Why are you always looking at me》。

貫徹以往作風，繼續自己一手包辦作曲填詞。 新歌保持一貫個人獨特風格，歌曲以 R&B 曲調加上JNY 負責編監，以講述被陌生人凝視的想法同感受 ，從而帶出 “Why are you always looking at me?” （點解你望住我）的疑問。 希望用音樂令聽眾可以代入，讓大家探索及思考。

《Why are you always looking at me》MV內，一反平時cool爆形象的蓮姐，轉型格少女路線，與男主角有大膽親密的動作場景。

【即刻食好西】林君蓮愛韓國文化無辣不歡 崔碧珈讚法國男士夠浪漫

▲ 《Why are you always looking at me》MV

抽空與粉絲見面

林君蓮現時是加拿大某名牌大學二年級生修讀Media（媒體）及 Earth Science（地球科學）。由於聲線獨特，能作而優則唱，雖然已遠赴加拿大留學，公司亦全力支持推出創作新歌。

事實上蓮姐比姚焯菲（Chantel）早遠赴海外留學，上星期利用「Reading week」（閱讀周）回港宣傳新曲《Why Are You Always Looking At Me》，亦不忘抽空與粉絲小聚見面。

最新影片推介：蘇韻姿專訪