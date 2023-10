【聲夢傳奇】林君蓮加國留學不忘回港出歌　蓮姐大膽演出《Why are you always looking at me》MV

▲ 林君蓮推出新作品《Why are you always looking at me》。

以創作歌手出道,在上年推出單曲《N.F.T. 》的「蓮姐」林君蓮(Kaitlyn)今次新歌作品《Why are you always looking at me》。

貫徹以往作風,繼續自己一手包辦作曲填詞。 新歌保持一貫個人獨特風格,歌曲以 R&B 曲調加上JNY 負責編監,以講述被陌生人凝視的想法同感受 ,從而帶出 “Why are you always looking at me?” (點解你望住我)的疑問。 希望用音樂令聽眾可以代入,讓大家探索及思考。

《Why are you always looking at me》MV內,一反平時cool爆形象的蓮姐,轉型格少女路線,與男主角有大膽親密的動作場景。

▲ 《Why are you always looking at me》MV

抽空與粉絲見面

林君蓮現時是加拿大某名牌大學二年級生修讀Media(媒體)及 Earth Science(地球科學)。由於聲線獨特,能作而優則唱,雖然已遠赴加拿大留學,公司亦全力支持推出創作新歌。

事實上蓮姐比姚焯菲(Chantel)早遠赴海外留學,上星期利用「Reading week」(閱讀周)回港宣傳新曲《Why Are You Always Looking At Me》,亦不忘抽空與粉絲小聚見面。

