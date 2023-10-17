  • 25°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 20:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】林君蓮回港出新歌　蓮姐大膽演出《Why are you always looking at me》MV

娛樂 19:15 2023/10/17

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

林君蓮推出新作品《Why are you always looking at me》。

以創作歌手出道，在上年推出單曲《N.F.T. 》的「蓮姐」林君蓮（Kaitlyn）今次新歌作品《Why are you always looking at me》。

貫徹以往作風，繼續自己一手包辦作曲填詞。 新歌保持一貫個人獨特風格，歌曲以 R&B 曲調加上JNY 負責編監，以講述被陌生人凝視的想法同感受 ，從而帶出 “Why are you always looking at me?” （點解你望住我）的疑問。 希望用音樂令聽眾可以代入，讓大家探索及思考。

《Why are you always looking at me》MV內，一反平時cool爆形象的蓮姐，轉型格少女路線，與男主角有大膽親密的動作場景。

【即刻食好西】林君蓮愛韓國文化無辣不歡　崔碧珈讚法國男士夠浪漫

《Why are you always looking at me》MV

抽空與粉絲見面

林君蓮現時是加拿大某名牌大學二年級生修讀Media（媒體）及 Earth Science（地球科學）。由於聲線獨特，能作而優則唱，雖然已遠赴加拿大留學，公司亦全力支持推出創作新歌。

事實上蓮姐比姚焯菲（Chantel）早遠赴海外留學，上星期利用「Reading week」（閱讀周）回港宣傳新曲《Why Are You Always Looking At Me》，亦不忘抽空與粉絲小聚見面。

最新影片推介：蘇韻姿專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】
00:01 2023/09/19
【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】
【聲夢傳奇】樂壇新人林智樂A0唱情歌　孝順仔Felix收入全給媽媽做家用
19:16 2023/09/17
【聲夢傳奇】樂壇新人林智樂A0唱情歌　孝順仔Felix收入全給媽媽做家用
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
13:45 2023/08/10
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】
18:06 2023/09/26
【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】

你可能感興趣

【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】
00:01 2023/09/19
【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】
【聲夢傳奇】樂壇新人林智樂A0唱情歌　孝順仔Felix收入全給媽媽做家用
19:16 2023/09/17
【聲夢傳奇】樂壇新人林智樂A0唱情歌　孝順仔Felix收入全給媽媽做家用
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
林君蓮 MV 歌手

最高瀏覽

【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨
急症室最長等候時間（10月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間16:05）