 【數據過河】港大學者：倡公開公營醫療數據予藥企助研發　稱政府認同有關方向

▲ (陳靜儀攝)

政府近年發展生物醫藥科研中心，長遠希望吸引外地藥廠到港，開展臨床研究及研發新藥。有港大學者表示，業界曾向政府反映，需另闢途徑讓藥廠取得公營機構的開放數據，以吸引其於本港研發及改良藥物，指政府對有關方向表示認同，不過強調需逐步推行，確保不會令市民感覺是利益輸送。於本港設有辦公室的跨國藥廠期望，如公營機構數據長遠可以開放予私人藥企，藥廠日後會考慮於本港進行臨床研究，病情較嚴重的病人可以率先試用新藥。

位於科學園的醫衞大數據深析實驗室，是創新及科技署InnoHK支持的實驗室之一，於疫情期間曾利用大數據，推算本港於2022年首7個月期間，累計逾45%人口受到新型冠狀病毒感染，亦曾研究口服藥及新冠疫苗對病者的有效性。身兼港大公共衛生學院教授的實驗室董事總經理胡子祺表示，團隊於疫情初期曾赴武漢，與內地機構合作進行研究。當時需要與內地夥伴機構合作，數據的實體亦只能留在內地。

胡子祺：醫管局資料庫數據集中及發展較早 相當珍貴

胡子祺接受TOPick訪問時表示，如本港及大灣區數據過河可以落實，惠及的機構及人數可以增加。胡子祺表示，本港公營醫院的電子健康資料庫醫療紀錄較集中，於全球獨特、相當珍貴。特別是由於系統發展較早，可以反映藥物長期的效用及副作用，而衛生署亦擁有大腸癌篩查等疾病預防數據，較其他地區存在優勢。不過本地跨部門數據互通亦存在關卡，希望醫管局及衞生署可以增強溝通。

電子化於大灣區都只是行了10年左右，相對本港遜色。藥廠如希望知道藥長期應用下的作用，甚至專利權以外的作用；例如藥物A，本來是address 疾病X；呢家發現對於疾病Y都有些影響，有關Label以外的現象，需要(醫管局)這些數據才可以看到。 --胡子祺

倡另闢途徑開放公營醫療數據予藥廠 政府方向上支持

政府近年發展生物醫藥科研中心，長遠希望吸引外地藥廠到港。數據若能成功過河，是否可以增強藥廠來港誘因? 胡子祺透露，業界曾向政府反映，要吸引外資藥廠於本港投資，需從目前大學研究以外，另闢途徑讓藥廠可以取得公營機構的開放數據，以研發及改良其藥物。他指，政府對開放數據能產生健康價值表示認同，相信政府及醫管局會作出考慮，不過需要逐步去想，包括考慮市民的反應、以及如何確保相關做法不是利益輸送。

消委會及數碼港近期均受黑客入侵，本港是否有能力保障大規模數據的安全性? 胡子祺同意，開放數據期間，會面對系統及人才操作的漏洞。他以近月醫管局與科技園簽訂協議，容許科學園公司使用醫管局匿名臨床數據為例，指醫管局目前僅是限制部分公司可以使用數據，印證共享數據合作普遍「Start from small」(由小開始)，當數據安全問題克服，市民的接受程度增加，才增大合作規模。

跨國藥廠：數據如獲開放 可考慮讓本港較嚴重病人試用新藥

美國默沙東香港及澳門董事總經理湯偉成表示，藥廠研發藥物的前期，需要透過本地或區域性數據，了解市場「未滿足的需求」，從而推出藥物，長遠希望公營機構數據可以應用並開放予私人藥企，吸引藥廠於本港設立科研研究中心。他指， 當藥廠於一期及二期的臨床研究時，可考慮於本港進行試點，讓本地癌症復發病人試驗新藥。

湯偉成指，以北歐三國為例 (按挪威、丹麥及瑞典)，小朋友一出生至死亡的醫療數據均有紀錄，科學家可以了解病人流程（patient journey），並透過大數據幫助藥廠研發及改良藥物，而本港目前正在追上各地生物科技市場競爭步伐。他表示，早前旗下的新冠口服藥抵港，港大及中大學者隨即就藥物進行研究，形容「香港速度」可以很快。當日後醫療數據流通更暢順時，本港學者具研究能力，吸引藥廠及人才到港。

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記者︰陳展棋