【日本機票】香港航空増2個日本冬季航點　函館及米子期間限定服務

▲ 香港航空將開通函館及米子的冬季限定航班。（香港航空圖片）

香港航空宣佈，即將開通冬季航班，提供直航往北海道函館和鳥取縣米子的航綫。兩個冬季航班將於12 月 18 日至明年 2 月 24 日期間運行，分別每周各營運4班。

函館是香港航空今年新開通的第5個航點，將於冬季期間每周一、周二、周四及周六營運，與現有的札幌航班配合，滿足港人在冬季旺季期間前往北海道旅遊的需求。

▲ 香港航空將開通函館及米子的冬季限定航班。（香港航空圖片）

繼函館及米子航班投入冬季服務後，香港航空的日本航線網絡將覆蓋9大航點，包括現有的札幌、東京（成田）、大阪、沖繩、名古屋、福岡和熊本。

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函館是遊覽北海道必到城市之一，元町（以西式建築聞名的歷史街區） 和標誌性的五稜郭堡（具有重要歷史意義的星形堡壘）等都是必遊景點。香港航空指，旅客可以從札幌出發、函館回程，或直飛函館、札幌回程，探索北海道的南部和中部地區。旅程可以從函館開始，在二世古體驗滑雪之旅，或於洞爺湖及登別享受舒適溫泉，再從札幌回港。

香港航空表示，將同時恢復冬季米子航班。米子被譽為蘊含自然美景和歷史文化秘境，擁有壯麗大山和鳥取砂丘等景點。旅客可配合現有大阪航班，一併到訪米子與大阪；靈活配搭航班，可安排日本西部深度遊。

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責任編輯：吳雋妍