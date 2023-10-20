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林健鋒高歌《幾許風雨》寄意　生日願望今年特別多？

政治 16:25 2023/10/20

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經民聯黨友提前為林健鋒慶生。（林曉君攝）

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒23日迎72歲生日，經民聯一眾黨友今日為其提前慶生，去年稱要「笑看鋒雨」的他，今年盼「鋒調雨順」，未知是否受黨友、地產及建造界龍漢標昨日憑歌寄意啟發，林健鋒今日高歌羅文的《幾許風雨》，認為十分應景。

盼施政報告振興香港經濟

「看透世態每種風雨，披身打我面，身處高峰，嚐盡雨絲，輕風的加冕，偶爾碰上了急風，步伐未凌亂。」特別挑選這幾句歌詞，林健鋒說，雖然香港早前面對五百年一遇大風大雨，但尚算是安然度過，希望接下來風調雨順，又笑稱水為財，「成日話香港水塘乾了，唔乾嘅！最緊要有生意、有活力、有動力，香港就有好多生機！」

林健鋒高歌唱《幾許風雨》寄意。（林曉君攝）

推高生育率不止派2萬元

對於生日願望，林健鋒稱，希望《施政報告》有政策振興香港經濟，不止要撤樓市辣招，亦要撤股票印花稅，以及鼓勵生育，除了2萬元津貼，亦希望可提供教育津貼、提高子女免稅額。外界關注未婚男女朋友產子、港人在外地產子能否獲取2萬蚊津貼，林健鋒話希望「生出來的都有得攞，最緊要推高香港生育率，如果牽涉4個人......」話音未落，主席梁君彥便催其切蛋糕。

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撰文 : 傅流螢

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