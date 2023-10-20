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尚海龍會議廳敲鑼惹議　立法會主席「裁定」違反《議事規則》

政治 22:30 2023/10/20

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尚海龍日前發言時，敲響自帶的銅鑼。（立法會直播截圖）

立法會復會日，選委界議員尚海龍自帶銅鑼進入會議廳並敲響，立法會主席梁君彥截停，提醒「你係唔應該打個鑼嘅，請你繼續你嘅發言！」事後引議員惹議，多認為尚海龍不宜在議事廳有此舉動，不過，《議事規則》並未明文禁止不應敲鑼打鼓，但梁君彥今日在議會外被傳媒追問下，就「裁定」尚海龍違反議事規則。

梁君彥坦言，若尚海龍敲第二下，便會將其「趕出」會議廳，理由是：議規列明「議員在舉止上保持莊重」，而舉止莊重與否，由梁君彥定奪。梁反問，若尚海龍打鑼沒有問題，熱愛音樂的經民聯主席盧偉國難道可在立法會會議期間彈琵琶、吹色士風？

大家又可再重溫一次《議事規則》的發言規則，有關議員在會議進行中的舉止：

(a)議員須穿着商務衣飾，並在舉止上保持莊重；

(b)如無必要，議員不得橫越立法會會場；

(c)議員不得閱讀報章、書籍、信件或其他文件，但如所載者與立法會事務有直接關連，則屬例外；

(d)當一名議員發言時，其他議員須保持肅靜，且不得作不適當的插言；及

(e)議員只可在發言時為闡釋其發言論點而展示物件，惟須受內務委員會不時建議的任何有關規定或限制所規限，前提是該物件所展示的任何標誌、圖像、信息或任何其他資料均須符合本議事規則發言內容的規定。

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撰文 : 傅流螢

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