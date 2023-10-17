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【水上的士】常規航班即日起暫停服務　維港遊維持正常

社會 22:55 2023/10/17

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2021年7月1日投入服務的香港水上的士今日（17）宣布，常規航班將由即日起暫停直至另行通知，至於維港遊航班則維持正常服務。

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