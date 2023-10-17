【水上的士】常規航班即日起暫停服務 維港遊維持正常 社會 22:55 2023/10/17 分享： 分享： 熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR 2021年7月1日投入服務的香港水上的士今日（17）宣布，常規航班將由即日起暫停直至另行通知，至於維港遊航班則維持正常服務。HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 相關文章 【日本機票】香港航空増2個日本冬季航點 函館及米子期間限定服務 今日 19:58 【日本機票】香港航空増2個日本冬季航點 函館及米子期間限定服務 【數據過河】港大學者：倡公開公營醫療數據予藥企助研發 稱政府認同有關方向 今日 20:17 【數據過河】港大學者：倡公開公營醫療數據予藥企助研發 稱政府認同有關方向 【二手居屋】多個政黨倡延長居屋按揭保證期 房委會：考慮時會顧及買家訴求 今日 22:51 【二手居屋】多個政黨倡延長居屋按揭保證期 房委會：考慮時會顧及買家訴求 你可能感興趣 【日本機票】香港航空増2個日本冬季航點 函館及米子期間限定服務 今日 19:58 【日本機票】香港航空増2個日本冬季航點 函館及米子期間限定服務 【數據過河】港大學者：倡公開公營醫療數據予藥企助研發 稱政府認同有關方向 今日 20:17 【數據過河】港大學者：倡公開公營醫療數據予藥企助研發 稱政府認同有關方向 【二手居屋】多個政黨倡延長居屋按揭保證期 房委會：考慮時會顧及買家訴求 今日 22:51 【二手居屋】多個政黨倡延長居屋按揭保證期 房委會：考慮時會顧及買家訴求 香港