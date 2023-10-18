【便利通關】東鐵線過境票價被指高昂　林世雄：跨境路段補貼其他本地路段車費不宜直接比較

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

有意見指東鐵線過境車程的票價高昂，窒礙深港之間人員往來。運輸及物流局局長林世雄稱，港鐵公司的票價基本以車程距離為基本原則，同時考量市場競爭力，包括考慮是否涉及過境、過海車段，現有整體車費結構等因素。他指，當中途徑羅湖及落馬洲站的行程，票價一定程度補貼了其他本地路段的車費，故不宜把其票價直接與重鐵比較。

立法會大會今日復會，林世雄在會上表示，東鐵綫是結合本地和過境服務的鐵路綫，在2007年兩鐵合併前，東鐵票價已按本身的票價結構釐定，有歷史因素及特殊情況，而港鐵亦會推出相關優惠，政府亦會繼續鼓勵港鐵在平衡整體市場情況、乘客需求及財政狀況等，提供更多優惠。立法會議員周小松則關注，港鐵會否為經常跨境的乘客設立優惠，林世雄表示，會與港鐵作相關研究。

提出口頭質詢的立法會選委界議員陳月明關注，本港部分陸路口岸未有連接鐵路網絡，林世雄表示，廣深西部鐵路可加強港深連結，現時正進行次階段研究。北環線支線亦將為北部都會區和深圳新皇崗口岸提供直接鐵路連接，港深雙方正積極推展相關規劃工作，期望在明年內展開項目詳細規劃和設計，亦會配合新界北餘下階段發展，探討將更多陸路口岸接駁本港鐵路的可行性。他又指，政府會繼續完善口岸交通，無論是鐵路或其他公共交通，或票價的安排。

民建聯立法會議員劉國勳指，民建聯早前提出19項便利通關建議，包括延長個別口岸的開放時間等，得到政府的正面回應，他關注有關進展。保安局副局長卓孝業回應指，正與深圳對口單位探討，包括在蓮塘/香園圍口岸，早上早開半小時，及晚上延長一小時；落馬洲支線口岸就延長服務時間，與羅湖口岸看齊，當局會繼續跟進。

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記者：趙居逸