【天氣報告】東北季候風持續　明日風力達3號波間中吹烈風

▲ 天文台表示，本港明日（18日）吹清勁偏東風，初時離岸風力達6級。（資料圖片）

秋意漸濃，近日本港早晚清涼。一股清勁至強風程度的東北季候風，在未來一兩日繼續影響廣東沿岸；天文台周一（16日）晚上已發出強烈季候風信號，本港明日（18日）吹清勁偏東風，初時離岸風力達6級，平均風速為每小時41至51公里，相當於達強風程度的3號風球；而高地間中更達8級，即平均風速為每小時63至75公里，即陣風可達8號風球的烈風程度。而明日起至周六（21日）多雲有雨，明日有幾陣驟雨，雨勢漸轉頻密，局部地區有雷暴。

天文台今午表示，位於南海中部越南附近的低壓區今午（17日）已增強為熱帶低氣壓。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在未來一兩日移向北部灣一帶，與香港保持800公里左右的距離，對本港直接威脅不大。

▲ 天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在未來一兩日移向北部灣一帶，與香港保持800公里左右的距離。(天文台截圖）

受東北季候風影響，本港今明兩日風勢頗大，離岸吹強風，高地風力間中達烈風程度。受熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，本港明日（18日）及周四（18日）多雲有驟雨，雨勢有時較為頻密，天氣較涼，明日介乎23至26度；而周末（21日及22日）最低氣溫22度。

▲ 天文台９天天氣預報

天文台指預料，一股季候風補充會在接近周末抵達華南，並為該區帶來有雨的天氣。隨著高空反氣旋增強，下周初至中期，華南沿岸天色逐漸好轉，早晚稍涼。

▲ 天文台９天天氣預報

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責任編輯：吳雋妍