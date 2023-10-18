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【窺淫案】潛入德望怪男相貌曝光　身材壯碩穿校裙冷衫遊蕩

社會 09:52 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

該名涉案疑人身材壯碩，髮際線靠後，身穿德望校裙及長袖冷衫於校園內遊蕩。

著名女校德望學校（中學部）本周一（16日）懷疑有怪男潛入校內女廁偷拍，懷疑涉案怪男的照片曝光。而校方在事後亦發出家長信，講述事發經過，並建議學生可於有體育課的日子直接穿體育服回校，上游泳課時則盡量使用游泳池及有蓋操場的更衣室更衣。

從網上流傳照片可見，該名涉案疑人身材壯碩，髮際線靠後，戴眼鏡及口罩，身穿德望校裙及長袖冷衫於校園內遊蕩。

該名涉案疑人身材壯碩，髮際線靠後，身穿德望校裙及長袖冷衫於校園內遊蕩。

校方向家長發信指，事發當日的第一次小息，2名中六女生在洗手間發現有人形跡可疑，該兩名女生隨即上前查問，惟該名男子馬上逃去無蹤。女生當即通知校方。而校方亦立即檢查各走廊及洗手間，並報警處理。

校方續指，根據閉路電視紀錄，相信涉案男子被女生發現後已立即離開學校。校方將會在每日上課前加密巡視校園的洗手間，並建議學生如有需要在上課時使用洗手間，應結伴前往，見疑即報。

校方亦向學生發信，因應事件，由今日（18日）起至11月30日，學生可於有體育課的日子直接身穿體育服回校。如有游泳課，學生應盡量於游泳池及有蓋操場的更衣室更衣。

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記者：黃穎津

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