  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 10:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞視一姐】薛影儀加入失業大軍　自爆去見工黃榕陪伴左右

娛樂 10:10 2023/10/18

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

黃榕陪阿儀見工。

亞視一姐薛影儀（阿儀），自與黃榕成為好姊妹後鬧出不少是非，更被指因遭黃榕帶壞而激怒公司遭雪藏，在雪藏期間還公開數臭經理人林寶玉，林寶玉更在上星期宣布辭職，難怪令一班網民更關注阿儀往後的動向。

阿儀自爆去見工

日前爆出阿儀加入失業大軍，更由黃榕陪同搵工。據知，阿儀與寶玉是於上周四一同離開AMM（亞洲心動娛樂），阿儀正式告別約兩年「一姐」之位。

之後阿儀再在社交網甫出與好姊妹黃榕合照，留言表示：「今日同黃榕在觀塘填咗表、影相，跟住佢請我食嘢。」

隨即有網民問她填甚麼表格，阿儀自爆去見工，即代表已經回復自由身，還有很多網民留言勸阿儀不應再與黃榕做朋友，認為對方摧毀其前途。

點擊圖片放大
+5
+4

參選亞洲小姐引關注

阿儀在2021年7月參加《亞洲小姐競選2021》因為外表有較大「有待進步」空間，因此突圍而出成網民討論焦點。

雖然她未能成功入圍成為亞姐競選的佳麗，不過亞視在昨日（7月30日）宣布已經與阿儀簽約，當時她不用參選，直接「跳級」成為藝人。

隨後，阿儀獲公司力捧，除了聯同幾位亞姐灌錄賀年歌《財神888》之外，今年阿儀更推出過兩首個人作品《一加一等於阿儀》和《爸爸爸爸我愛你》，同樣引起外界關注！

最新影片推介：蘇韻姿專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【亞視一姐】薛影儀飛台灣監督師妹練歌　阿儀睇羅志祥演唱會全場零反應
13:06 2023/08/04
【亞視一姐】薛影儀飛台灣監督師妹練歌　阿儀睇羅志祥演唱會全場零反應
【亞視一姐】薛影儀公開亞視不喜歡黃榕真相　發文罵爆經理人林寶玉
17:45 2023/09/26
【亞視一姐】薛影儀公開亞視不喜歡黃榕真相　發文罵爆經理人林寶玉
【亞視一姐】薛影儀遭無限期停工　亞視發聲明譴責：背棄公司和經理人對她的栽培
11:14 2023/09/28
【亞視一姐】薛影儀遭無限期停工　亞視發聲明譴責：背棄公司和經理人對她的栽培
【亞視一姐】薛影儀有機「翻生」？　AMM主席稱公司不是決絕盼對方反省
13:20 2023/10/03
【亞視一姐】薛影儀有機「翻生」？　AMM主席稱公司不是決絕盼對方反省

你可能感興趣

【亞視一姐】薛影儀飛台灣監督師妹練歌　阿儀睇羅志祥演唱會全場零反應
13:06 2023/08/04
【亞視一姐】薛影儀飛台灣監督師妹練歌　阿儀睇羅志祥演唱會全場零反應
【亞視一姐】薛影儀公開亞視不喜歡黃榕真相　發文罵爆經理人林寶玉
17:45 2023/09/26
【亞視一姐】薛影儀公開亞視不喜歡黃榕真相　發文罵爆經理人林寶玉
【亞視一姐】薛影儀遭無限期停工　亞視發聲明譴責：背棄公司和經理人對她的栽培
11:14 2023/09/28
【亞視一姐】薛影儀遭無限期停工　亞視發聲明譴責：背棄公司和經理人對她的栽培
薛影儀 黃榕 娛樂人物職業 娛樂行業 亞視

最高瀏覽

【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】何文田培正中學12歲男生墮樓　昏迷送院搶救不治
【公屋輪候】兒子同學18歲排公屋1年極速上樓 港爸媽質疑特權：令人髮指，一定有古怪
【公屋輪候】兒子同學18歲排公屋1年極速上樓 港爸媽質疑特權：令人髮指，一定有古怪
【屢傳緋聞】內地驚傳黃日華向關寶慧求婚　華哥心繫亡妻梁潔華揚言不再婚
【屢傳緋聞】內地驚傳黃日華向關寶慧求婚　華哥心繫亡妻梁潔華揚言不再婚
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨
【天氣報告】風暴料離本港800公里範圍掠過　未來一兩日風勢頗大有雨