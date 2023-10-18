【亞視一姐】薛影儀加入失業大軍　自爆去見工黃榕陪伴左右

▲ 黃榕陪阿儀見工。

亞視一姐薛影儀（阿儀），自與黃榕成為好姊妹後鬧出不少是非，更被指因遭黃榕帶壞而激怒公司遭雪藏，在雪藏期間還公開數臭經理人林寶玉，林寶玉更在上星期宣布辭職，難怪令一班網民更關注阿儀往後的動向。

阿儀自爆去見工

日前爆出阿儀加入失業大軍，更由黃榕陪同搵工。據知，阿儀與寶玉是於上周四一同離開AMM（亞洲心動娛樂），阿儀正式告別約兩年「一姐」之位。

之後阿儀再在社交網甫出與好姊妹黃榕合照，留言表示：「今日同黃榕在觀塘填咗表、影相，跟住佢請我食嘢。」

隨即有網民問她填甚麼表格，阿儀自爆去見工，即代表已經回復自由身，還有很多網民留言勸阿儀不應再與黃榕做朋友，認為對方摧毀其前途。

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參選亞洲小姐引關注

阿儀在2021年7月參加《亞洲小姐競選2021》因為外表有較大「有待進步」空間，因此突圍而出成網民討論焦點。

雖然她未能成功入圍成為亞姐競選的佳麗，不過亞視在昨日（7月30日）宣布已經與阿儀簽約，當時她不用參選，直接「跳級」成為藝人。

隨後，阿儀獲公司力捧，除了聯同幾位亞姐灌錄賀年歌《財神888》之外，今年阿儀更推出過兩首個人作品《一加一等於阿儀》和《爸爸爸爸我愛你》，同樣引起外界關注！

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