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【幸福人妻】黃智雯拒做少奶奶重投工作　新婚人妻談生B大計

娛樂 10:59 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

黃智雯（Mandy）在10月5日於社交網突然宣布婚訊，上載老公詹文天（Anthony）為她戴婚戒及二人甜蜜照，認真幸福！

升呢人妻不久的Mandy，已經回歸工作崗位，參與TVB劇集《香港重案》的外景拍攝。Mandy也有接受TVB娛樂新聞台訪問，分享喜悅。

黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑

  • Mandy接受TVB娛樂新聞台訪問，分享新婚喜悅。（影片截圖）
    • 點擊圖片放大
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    黃智雯未與胡說八道會慶祝

    Mandy表示年初在新西蘭完成簽紙儀式，回港後也與親友飯聚、完成傳統結婚儀式。

    她指收到好友、同事們的祝福，而她與老公同樣喜歡低調。

    同時她指，希望舉行派對與朋友慶祝，並指在稍後時間才可與胡說八道會的姊姊們一同慶祝，皆因部份人現時不在香港。

    最新影片推介：蘇韻姿專訪

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    生B順其自然

    Mandy早前與老公到英國旅遊，她笑指：「每次旅行都當蜜月，除咗旅行差下電、探下屋企人、好多朋友都去咗英國，自己又順便睇Musical、跳舞。」

    問到生B大計，Mandy回應：「生小朋友都無話一個計劃，反而係順其自然。」

    精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

    撰文 : TOPick柴犬出動

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