【兒童肥胖】老師公開派信警告超重小三女兒難過絕食　媽媽嬲爆：完全是羞辱孩子

▲ 女兒收到超重的警告信後，難過得絕食。

從小注意小朋友的健康，避免過重是好事，然而若在同學面前被標籤為肥仔或肥妹，也會影響孩子的自尊。有媽媽近日就在網上討論區發文怒斥小三女兒的學校，指老師在全班同學面前出信通知女兒超重，女兒因而感到自卑，甚至欲絕食減肥。

有外國媽媽在網上討論區Reddit發文，最近她接小三女兒放學時，問及女兒在學校的生活，平日吱吱喳喳說過不停的女兒，只平淡地說了句「很好」，但表情卻流露著難過。回家後，媽媽繼續關心女兒，女兒淚流滿面，說自己很胖、需要減肥。

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事主第一個反應是非常生氣，「誰敢說我女兒肥！」直至女兒從書包拿出學校的信，她才知道事情始末。她表示，女兒近日在學校做了身體檢查，以往只是測量跑步速度、俯臥撐、仰臥起坐等，但今年就增加了BMI，因此校方為孩子度高及磅重。

校方致函所有體重指數超重及肥胖孩子的父母，這些信是當著全班同學面前派發，因此大家都知道收信的人過重或肥胖。媽媽拆開信件，發現女兒體重只是超出健康BMI水平2磅，但信中仍警告，女兒有超重、糖尿病、高血壓等風險。有一部分需要家長簽名，表示將就超重問題向醫生求助。

事主十分忿怒，直言自己近日才帶女兒去看醫生，醫生完全沒有提及女兒超重，而且2磅根本不是甚麼問題。事主安慰女兒，她很健康，毋須減肥。不過，女兒依然十分沮喪，出門用餐面對自己最愛的食物時，更衝入洗衣間大哭，拒絕進食，一直重複學校要求她減肥一事。

女兒平日很愛吃東西，卻因這封信而絕食！如果你收到一封信，表示你有體重問題，這絕對是在羞辱孩子。

事主透露，自己年輕時曾因體重問題而患上厭食症，並與媽媽發生衝突，因此待她自己成為母親後，她下決心不干預孩子的飲食習慣，但卻被學校破壞了。帖文引來不少網民討論，有家長亦表示，其子女的學校都會在全班面前公開大家的體重，無形中令有體重問題的孩子增加壓力，甚至被取笑欺凌。

有人則建議，應跟學校談談改善方式，例如向全班派信、不要個別針對；又或改以電郵方式。另有家長亦安慰事主，「這所學校的所作所為實在是太噁心，我希望你女兒能盡快好起來。」、「BMI並不是確定健康狀況的最準確方法，它所關注的只是秤上的數字和高度」。

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責任編輯：王明芳