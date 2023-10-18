【食用安全】港男外賣米線驚見半生熟豬潤　食安中心：食未熟豬潤或感染戊型肝炎病毒

▲ 有港男在網上表示自己叫米線外賣，結果開盒驚見豬潤全部未煮熟。

生食食物有一定風險，有港男在網上發帖，稱在冰室外賣酸辣米線加豬潤，結果開盒發現豬潤全部呈現半生熟狀態，決定夾起豬潤後落湯再繼續吃米線，並表示「希望唔會腸胃炎」。食安中心及本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊就曾指出，生食豬內臟有機會傳染肝炎病毒，應徹底煮熟方可進食。

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該名港男周二（17日）於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指自己在九龍灣一間冰室叫了鮮蠔仔酸辣米線，並另外加叫豬潤。然而就在他準備開餐時，卻發現碗內的豬潤表面部分位置呈現粉紅色，明顯並未煮熟，不禁表示「入面唔熟就話啫，表面都唔熟真係好離譜」。

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不過他之後並未丟棄餐點，而是選擇夾起豬潤後落湯繼續食。帖文引來網民回應，有人認為他應該直接將整碗米線倒掉，他就解釋指湯是後期淋上，「仲好夠熱，應該冇事嘅」。有人就指出涉事冰室的堂食豬潤亦是如此，需靠湯將食物浸熟，並分享自己叫外賣的相似經歷，「外賣佢放喺面凍晒…我都試過…」。

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雖然事主最後沒有吃下豬潤，但生吃內臟的風險亦不容忽視。根據食安中心資料，食用未熟的豬潤有機會感染戊型肝炎病毒，患者有機會出現發燒、食慾不振、噁心、腹痛、小便呈茶色及黃疸等徵狀。

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊亦曾接受TOPick訪問，指出基本上所有內臟都會有寄生蟲，如果生食豬內臟更有機會傳染肝炎病毒。至於寄生蟲中，有一種名為肝吸蟲，進入人體後會生長在肝臟裡。一般有寄生蟲都不會立即有症狀，但就有機會令人慢慢消瘦、肚痛，最終導致肝功能不好。

吳昊建議，烹煮內臟時應用「煲」的方法，令內臟徹底煮熟。如果要以煎或燒的方法，就需要將內臟剪成簿片，確保有均勻受熱。食安中心亦補充，徹底煮熟的肉類及內臟，切開不應見血或見紅，而且肉汁清澈。

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責任編輯：羅嘉欣