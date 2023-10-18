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【減肥誤區】男子每周三次肌肉鍛練仍有大肚腩　營養師黃凱詩點出運動瘦不了死穴

保健美顏 13:54 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

大隻男每周三次肌肉鍛練仍有大肚腩，營養師點出死穴所在。（iStock圖片）

首次跟戰友會面，討論得較多的話題，除了是「吃飽才會瘦之外」，「為何有運動都瘦不了」也是熱門題目。 

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【活得健康啲】大埔振興推生酮牛丸牛漢堡　幫助燃燒脂肪食得健康

大隻男：勤做Gym都減唔到肚腩

身形魁梧的男戰友埋怨︰「我一星期已做三次肌肉鍛練，每次回家後都筋疲力竭，但大肚腩依然寸步不離，真令人洩氣。」

我說︰「推胸舉鐵是肌肉鍛練，沒錯肌肉增加可以加速新陳代謝，但脂肪也要依賴帶氧運動才有效減掉，重點是，在減肥的理論上，飲食控制的需求佔七成左右，餘下兩三成才是運動對於減肥的效益，只集中肌肉鍛練而沒有改善飲食根本的問題，也不能有效達到瘦身效果啊！」

OL：做極瑜伽都唔瘦

有位小妮子說︰「我很愛瑜伽，做了很久也沒有瘦。但我見瑜伽老師們都很纖瘦啊！」

我解釋︰「首先，你要知道老師有沒有做其他運動？另外，她的飲食習慣如何，也影響着體形啊！要知道教授瑜伽是她的工作之一，保持體態優美對她的工作很重要啊！所以在飲食上，她都該很注意吧！瑜伽，沒錯也是一種運動，但卻屬於伸展運動，跟減肥燃燒脂肪，沒有直接關係呢！」

點解做極瑜伽都唔瘦？（iStock圖片）

退休太太：日行逾萬步體重不變

還有剛退休的陳太問︰「哼！真豈有此理，我每天都到公園最少行45分鐘，日行1.2萬步，3個月體重也不變，更年期後就不能瘦嗎？」

我說︰「你多步行增加活動量當然要大讚，可是運動量不算大，要減肥及燃燒脂肪，心跳之提升也很重要啊！」

他們瘦不了，除了選錯了運動，最重要是欠缺減肥最重要的飲食元素，要是你有同樣問題困擾，坐言起行，配合飲食方針，選對燒脂的運動吧！

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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