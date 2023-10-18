【食用安全】酒樓限時2小時食大閘蟹　6人共食245隻人均$561【附食用貼士】

▲ 酒樓限時2小時食大閘蟹，6人共食245隻人均$561。

秋風一起，又進入食大閘蟹的季節，不少「蟹迷」已蠢蠢欲動。有港男在網上發文稱，日前在酒樓食大閘蟹，限時2小時內6個人一共進食245隻，最後埋單人均$561。帖文曝光後震驚一眾網民，擔心食蟹過量會產生健康問題。

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有港男昨日（17日）在Facebook群組「香港大閘蟹關注組」發文稱，日前在酒樓食大閘蟹，一行6人在限時2小時内「消滅」了185隻蟹，「食完2個鈡，樓面姐姐好好人，再蒸多60隻比我哋食」，最後埋單人均$561。

該名港男同時貼上相片和影片，從中可見，大閘蟹數量誇張到可以擺滿枱面。樓主表示，酒樓並無限定每輪可以下單多少隻，「我哋6個人，每轉叫60隻，4個字左右就出蟹」，他還指出大閘蟹的質素也相當不錯，形容「好爆膏」。

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帖文曝光後引起大量網民熱議，紛紛驚訝大閘蟹數量之多，「好瘋狂…一人40隻…有必要食咁多嗎」、「平均一人40隻…食到耳仔流蟹膏啦~」；更有網民擔心過量食蟹會有健康問題，「用生命去食，佩服」、「睇到枱面膽固醇三個字」。

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4個部位不宜食用

老三陽大閘蟹專門店專家曾接受TOPick訪問，講解進食大閘蟹時要注意的事項。他指出，大閘蟹有4個部位不宜食用，並建議吃之前要先拆走。點擊圖片看不宜食用的部位及原因：

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此外，大閘蟹的「三角腹蓋」也不宜食用。大閘蟹腹蓋的上下位置，即是其大小二便的排泄位置，腹蓋有黑色的蟹腸。若未清洗乾淨，「三角腹蓋」則積存蟹的排泄物，進食「三角腹蓋」亦會引發衛生問題。

▲ 大閘蟹腹蓋的上下位置是其大小二便的排泄位置（經濟日報資料圖片）

吃大閘蟹不宜與甚麼食物同吃？

蟹肉含豐富蛋白質，柿含鞣質，同一餐進食會造成蛋白質凝固，導致腹痛、嘔吐，甚至腸痙攣。香港營養學會會長蕭沛霖早前接受TOPick訪問時指，吃大閘蟹時應配蔬果、燕麥飯等，因有助將血液內的壞膽固醇帶走，並加強飽肚感，有助控制食量。

註冊中醫師宋直昇則指，嗜蟹一族可配紫蘇葉或生薑蟹醋驅寒。若配薑茶飲用，亦有助溫熱驅寒、暖胃，部分人亦可減低因吃寒涼食物而引致嘔吐的機會。

營養師：健康人士每天一隻起兩隻止

根據世衞的建議，成人每天攝取膽固醇的上限為300毫克。香港營養學會會長蕭沛霖表示，健康人士每天只宜「一隻起兩隻止」，有血管疾病的長期病患者更不宜進食蟹膏。另外，蟹肉含有脂肪﹑礦物質及蛋白質，不要「豪食」。他指出，一隻重約5至6両的大閘蟹，膽固醇含量約達180至260毫克，接近每日可攝取的上限。

註冊中醫師宋直昇則指，大閘蟹本身屬寒涼食物，患有通風﹑關節痛及類風濕的人士不宜進食，以免誘發病情。

在中醫角度，建議女性每日只宜進食1至2隻；男士則不多於2隻；小朋友﹑寒底及手腳冰冷人士只宜吃半至1隻。

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責任編輯：羅嘉欣