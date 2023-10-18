【好去處】塵阿力聯乘茶餐廳插畫展　姜濤張曼玉同框成打卡位

▲ 姜濤張曼玉同框。(塵阿力IG)

擅長以手繪電影明星及藝人海報備受讚賞的插畫家塵阿力，近日跟油麻地一間開業幾十年的茶餐廳聯乘合作《留下雅座》，展出多幅特別繪製的港產片明星，由張國榮、張曼玉到新世代的姜濤、ERROR等。

歷年經典明星同框，讓影迷欣賞港片明星風采，展期至明年1月，熱愛港片的粉絲要去朝聖了。

港產片中經常會出現具本地色彩的茶餐廳場景，近年最令人深刻自是《阿媽有咗第二個》的旺角茶餐廳，成為姜濤粉絲的新打卡景點，因此今次塵阿力跟茶餐廳的港片明星聯乘展覽亦別有意義。

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現時茶餐廳由內至外都換上塵阿力的手繪電影明星插畫，正門外已可見有《阿飛正傳》的張國榮、《花樣年華》張曼玉、《九龍冰室》鄭伊健及《陰目偵信》的193畫像並列。

內裡的卡座亦滿布各款明星畫像，當中自然有《阿媽有咗第二個》的姜濤及毛舜筠，以及曾拍攝茶果嶺茶餐廳的《緣盡山旮旯》，其中有卡位更有真人大小比例的姜濤畫像同坐，相信必成打卡位。

塵阿力在IG解說，這種跟「明星」同座的體驗，相信跟傳統畫廊畫展的感受截然不同，同時希望以畫筆留下香港電影及香港地道美食文化的色彩，令大家更加會去尋覓這些本土地方，真切感受人、事或景物給予我們的美好回憶。

▲ (塵阿力IG)

塵阿力作品展《留下雅座》

地點：大安茶氷廳（油麻地廣東道830號地舖）

展期 : 即日起至2024年1月7日

時間：9am - 7pm

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記者:區家歷