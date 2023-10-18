【育兒心得】朋友不滿小三女兒做功課粗心大意 醫生媽媽列2個優點令她醒覺

▲ 《反起跑綫聯盟》劇照。

朋友的女兒讀小學三年級。

她很不滿意女兒的粗心大意：「明明懂得答案，卻總是寫錯和寫漏，被老師扣分。」我說：「小學生有不小心錯誤，也是很正常。」

「我的女兒特別嚴重，讀題不仔細、看漏關鍵細節，抄寫文字時屢屢抄錯；明明懂得計算，卻因為漏了進位而失分。雖然她很聰明，做事也很勇敢，經常一馬當先，可是性格太過鹵莽，粗枝大葉，叫我天天擔心。」

朋友自己是非常小心謹慎的人，做甚麼事都會再三檢查，確保毫無錯漏。她經常提醒女兒，做完功課和試卷，一定要反覆檢查清楚；還以身作則，經常與女兒一起逐條題目核對。

「可是當她自己一人時，卻老是做不到！」

我說：「你看，你的女兒多麼活潑，勇於嘗試和創新，又有領導才能，這都是她特有的優點。如此性格的人，你怎可期望她同時會謹慎細微、小心翼翼呢？這兩類個性特質，在根本上有自相矛盾的成分，你總不能要求她十全十美啊！」

「而且，你的女兒現在有粗心錯誤，不代表她一輩子都會這樣。」我繼續說：「隨着年紀長大，她會去改變粗心的缺點；用適合她自己的方法，而不是用你以為適合的方法。萬一她真是改變不了，她也絕不會任由這個問題永遠影響着自己的表現。她會發展其他技能去補償缺陷，例如向朋友請教、或使用各種工具幫助、或避開容易出錯的情況等等。所以，你何須擔心呢？」

朋友聽完後，若有所思。希望她能把注意力放回在孩子的天性和長處上，集中培養孩子的優點；而不是希望孩子盡快改掉父母看不過眼的缺點。

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