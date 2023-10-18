【台灣檢測】620公斤日本提子驗出「殺蟲劑」　9800公斤中國乾百合重金屬「鎘」超標

▲ 620公斤日本提子驗出「殺蟲劑」，9800公斤中國乾百合重金屬「鎘」超標。

香港人一向愛食日本提子，但台灣食藥署昨日（17日）公布最新一周邊境食品不合格名單，其中便包括了一批進口自日本名為「鮮葡萄」的提子，由於被驗出含有殘留農藥Cyclaniliprole，總重620公斤的提子均需全數退運、銷毀，這亦是半年來第4批違規。除此之外，一批大陸進口，總重9800公斤的「乾百合」亦被驗出重金屬鎘殘留超標。

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食藥署副署長林金富表示，該批日本名為「鮮葡萄」提子被驗出有殘留農藥Cyclaniliprole 0.01 ppm，Cyclaniliprole為殺蟲劑，其檢驗方法的定量極限為0.01ppm，此批葡萄剛好驗出來是0.01ppm，全批依規定退運或銷毀，整體日本鮮葡萄報驗將維持加強抽批。

除此之外，由「陸惠中藥有限公司」進口的9800公斤「百合(乾百合)」也被檢出每公斤含重金屬鎘0.5mg，未乾燥處理時為每公斤含0.06mg，超出限量的每公斤0.05mg；巴基斯坦進口的「冷凍三點蟹」亦被檢出重金屬鎘每公斤達1.1mg，超出每公斤不得超過0.5mg的規定，全批2312公斤依規定退運或銷毀。

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食安專家教2招清洗提子

TOPick過去曾訪問了香港食品創新科技及安全中心食品研究項目經理文嘉敏博士，她建議，一般清洗提子要拆開一粒粒進行清洗，用流動的清水沖洗10分鐘以上，就可以去皮即時食用。因為提子拆開後，離開了根蒂，就會有一個細菌入侵的位置，不可以擺放太久。如果去完皮無法即時食用的話，可以擺進冰格冰凍，拿出來後不用解凍就可以直接用攪拌機做成飲品、奶昔等等，既安全又健康。

重金屬食用風險

本港食安中心曾指出重金屬在環境中無處不在，很可能會殘留在食物中。雖然食物中重金屬的總分量經乾製後不會改變，但其濃度會有所增加。長期（慢性）攝入重金屬，它們可積累在人體內，損害器官，尤其是胎兒和幼童等易受影響群組，這些金屬亦可引致急性中毒。

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責任編輯：羅嘉欣