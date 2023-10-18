【施政報告2023】謝偉詮倡放寬居屋按揭還款保證期至60年　助市民上車

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新一份《施政報告》下周三出爐，「G19」召集人、建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉詮今早（18日）在電台節目表示，建議政府放寬二手居屋按揭保證期由目前的30年延長至60年，幫助有需要置業的市民上車。

謝偉詮指，2020年「白居二」申請宗數超過11萬宗，惟成功交易個案只有2100宗，配額數目為4500個，成功率只得47%。他指，現時9成居屋樓齡已達20年，最多只可得到10年擔保，如能增至20年，每月供款額會增加一倍。謝偉詮建議將現行「白居二」所提供的「30年按揭還款保證期」，放寬至「60年減樓齡」，指香港的住宅借貸拖欠比率是0.05%，屬很低的水平，從各方面考慮，是可以放寬，以免市民受還款保證期局限。

謝偉銓指，現時居屋的維修和保養做得不錯，壽命可達80年甚至更長，從硬件層面來說未見有任何重大風險。他又指，香港住宅借貸拖欠比率低於0.1%，因此從各方面考慮都可以放寬，讓市民多一個選擇，幫助有意有需要置業的市民上車。

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記者：吳穎嵛