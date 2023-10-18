【天氣報告】風暴距港700公里　中午氣溫較昨日低約4度

▲ 熱帶低氣壓與港距離700公里，受外圍雨帶影響多雲有驟雨。（資料圖片）

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正為該區及南海北部帶來驟雨。

▲ 位於海南島以南的熱帶氣旋會在今明兩日移向北部灣一帶。

按照現時預測路徑，位於海南島以南的熱帶低氣壓會移向北部灣一帶，今明兩日與香港保持約700公里以上距離，對本港直接威脅不大。受東北季候風影響，本港今日風勢頗大，離岸吹強風，高地風力間中達烈風程度。受熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，本港今明兩日多雲有驟雨，雨勢有時較為頻密，天氣較涼。

本港今日（18日）多雲，有幾陣驟雨，雨勢漸轉頻密，局部地區有雷暴。吹清勁偏東風，初時離岸吹強風，高地間中達烈風程度。明日有驟雨，初時雨勢較為頻密。隨後一兩日仍有幾陣雨。

天文台展望，預料一股季候風補充會在接近周末抵達華南，並為該區帶來有雨的天氣。隨著高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色逐漸好轉，早晚稍涼。

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記者：黃穎津